Giulia Stabile/ Nel cast come ballerina professionista di Amici 21, la “promozione” di Maria de Filippi

Giulia Stabile è stata la vincitrice di Amici 20: una giovane ballerina piena di talento che si distingue dal resto del mondo per la sua personalità inimitabile. La ragazza, grazie alla sua simpatia ma, soprattutto, grazie alle sue ottime capacità, è riuscita a raggiungere la corona. Tutti l’hanno amata, nessuno poteva detestare la Stabile e il suo valore. Dopo la conclusione del programma televisivo, per la ballerina si sono presentate numerose proposte nel mondo lavorativo. Lei in prima persona racconta di questa futura esperienza che la rende entusiasta. La ragazza confessa che sarà una professionista ad Amici 21 dove lei stessa ha migliorato le sue potenzialità. Racconta di come resterà accanto ai nuovi allievi, tentando di supportare e trasmettere la sua esperienza conclusa poco fa.

Giulia Stabile, non smette mai di sorprenderci

Ovviamente, la piccola Giulia Stabile non smette mai di sorprenderci! Infatti, la ragazza parteciperà come co-conduttrice al programma televisivo Tu Si Que Vales. Resterà un pò dietro le quinte con il suo team, ma non preoccupatevi: la vedremo lo stesso. Ricordiamo tutti un ulteriore motivo per il quale Giulia Stabile è molto idolatrata, presumo. Oltre al suo talento, motivo principale del suo successo, la ballerina è estremamente amata per essere la fidanzata dell’artista San Giovanni. La loro coppia ha fatto innamorare e sognare il pubblico di Amici 20/21 per tutta l’edizione. Innamoratissimi l’uno dell’altro, hanno trasmesso i loro sentimenti anche i loro fan, facendo sì che i fan volessero sapere ogni minimo dettaglio su di loro. Tuttavia, una delle coppie più amate sul web, negli ultimi giorni sembrerebbe piuttosto lontana. È un po’ di tempo che i due ragazzi non mostrino più la loro relazione sui social anzi, sembra che passino addirittura serate completamente separati quando potrebbero stare insieme. Come qualche giorno fa, al compleanno del loro amico Deddy, Giulia si è presentata in assenza dell’amato San Giovanni. Il cantante ha persino passato la serata a una festa completamente diversa.

Tra Giulia Stabile e Sangiovanni è crisi?

I fan di Giulia Stabile si chiedono: guai in paradiso? I seguaci ipotizzano teorie, passano ore intere a commentare, fare domande su una possibile rottura. Fortunatamente, il cantante e la ballerina decidono di chiarire la situazione una volta per tutte. Giulia Stabile, dal suo profilo su Instagram, risponde direttamente e perde le staffe. La giovane chiede a chiunque incrementi e lasci circolare le voci che girano riguardante l’addio dei due innamorati di concludere i loro giochi, perché i due non hanno assolutamente concluso la loro relazione.

“Smettetela per favore di inventarvi cose inutili, per favore”, scrive Giulia sui suoi social e continua dicendo che San Giovanni l’ha sempre sostenuta e lei ha supportato lui. Infine, ricorda che esistono le relazioni private ponendo finalmente fine a vociferi che giravano sui due artisti. Sicuramente la coppia ha deciso di mantenere la loro privacy in successione allo sfogo che San Giovanni ha reso pubblico, avvertendo i suoi fan di concentrarsi sulla sua musica e non sulla sua relazione perché, giustamente, lui non è solo il fidanzato della Stabile, ma un’artista.

