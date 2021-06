Giulia Stabile nel video di Malibu di Sangiovanni?/ I due ex di Amici avvistati..

Giulia Stabile e Sangiovanni insieme anche per affari? Sembra proprio di sì visto che i due ex di Amici sono stati avvistati insieme a Fregene su quello che potrebbe essere il set del video di Malibu, il singolo del cantante arrivato secondo nell’edizione 2021 del talent show di Maria de Filippi. I due potrebbero essersi ritrovati insieme in quanto fidanzati o, per la gioia dei fan, proprio per via del lavoro che potrebbe mettere insieme la voce di Sangiovanni e la coreografia con protagonista Giulia Stabile. Alcuni fan hanno girato foto e video proprio nei giorni scorsi e, in particolare, tra lunedì sera e ieri, Sangiovanni e Giulia sono stati avvistati a Fregene dove hanno lavorato tutto il giorno su un set sulla spiaggia della nota località. Alcuni parlano di interviste, altri ancora di shooting fotografico oppure proprio del video dell’ultimo singolo del cantante, ma dove sta la verità?

Giulia Stabile e Sangiovanni/ Vacanze e selfie di famiglia: dopo Amici, la coppia...

Sangiovanni e Giulia Stabile sul set di uno shooting o del video di Malibù?

I bene informati parlano di un incontro per un’intervista che uscirà nel prossimo numero di Vanity Fair visto che Sangiovanni e Giulia Stabile sono stati avvistati con una giornalista del settimanale e una manager della Sugar (la casa discografica del cantante) e in seguito hanno scattato le foto per il servizio, sarà questo il motivo di questo viaggio? I video girati in mare lasciano pensare che possa essere proprio il singolo la prossima bomba pronta ad esplodere travolgendo i loro fan. Al momento i due non hanno confermato o smentito ma dobbiamo continuare a seguirle per capirlo.

LEGGI ANCHE:

Fedez sfida Sangiovanni con Chiara Ferragni/ “Mille dietro Malibu: ho carta segreta…”Sangiovanni insultato perchè vestito di fucsia/ “Un tipo mi fa 'Ma non ti vergogni?'”

© RIPRODUZIONE RISERVATA