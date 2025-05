Si è conclusa ormai da qualche giorno la ventiquattresima edizione del programma tv Amici, un’edizione che ha regalato molte emozioni e che ha avuto grande successo per quel che riguarda l’audience televisivo. Un programma che evidenzia le abilità canore e di ballo di diversi ragazzi ma che li mette anche alla prova per quel che riguarda una nuova grande sfida personale.

D’altronde Amici di Maria De Filippi ha visto negli anni nascere vari gossip, situazioni inaspettate e che hanno lasciato letteralmente a bocca aperta tutti i telespettatori. Si è discusso molto nelle ultime ore della presunta litigata post Verissimo tra Alessia Pecchia e Luk3, protagonisti in questa ultima edizione ma Amici ha regalato ‘tanto pepe’ anche in passato. Stavolta ci sono nuovi protagonisti di un succoso gossip che riguarda edizioni passate del programma.

Sui social, in particolare su TikTok e Twitter, si è discusso molto riguardo un presunto flirt tra Giulia Stabile e Matthew, entrambi presenti sabato sera al concerto a Milano di Alex Wyse. I due sono apparsi molto complici e per certi versi addirittura ‘intimi’ e molti fan hanno notato questo curioso dettaglio. All’evento i due però non erano soli.

Amici, Giulia Stabile con Matthew? Si rincorrono i rumors di gossip

Ma oltre agli ex Amici Giulia Stabile e Matthew ha partecipato all’evento anche Mew, ex storica fidanzata del cantante (i due si sono lasciati circa un mese fa) ed avrebbe assistito ad alcune scene con i due protagonisti. Sui social tanti rumors e una vicenda che sta facendo molto scalpore. Una ragazza ha commentato sui social con il seguente messaggio:

“Il gossip è che persone presenti al Concerto di Alex Wyse avrebbero visto Giulia Stabile e Matthew in atteggiamenti sospetti e dall’altro una piuttosto infastidita Mew”. Altri hanno inoltre notato che la ‘gatta’ avrebbe tolto il follow su Instagram sia a Giulia Stabile che a Mew e si sarebbe creata una vera e propria polemica.

Anche l’esperto di gossip Amedeo Venza ha confermato il possibile flirt tra Giulia Stabile e Matthew, entrambi protagonisti ad Amici 23. Inoltre Amedeo ha sottolineato il dettaglio del segui tolto ed ha inoltre confermato: “Mew ha ripubblicato un Tik Tok che sembra essere una palese frecciatina a Giulia Stabile”, la chiosa definitiva da parte dell’esperto. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni.