Giulia Stabile, nuovo progetto con due ballerini di Amici 22/ “Ecco dove saremo”: fan in delirio

Giulia Stabile sul palco di una celebre manifestazione con due ballerini di Amici 22

Giulia Stabile continua ad essere uno dei volti fissi di Amici, nonché una delle ballerine più amate uscite dal talent di Canale 5. Oggi professionista, nonché annunciatrice del programma, Giulia è anche seguitissima sui social. È proprio qui che nelle ultime ore ha fatto un annuncio che ha mandato in delirio i fan del talent.

La vincitrice di Amici 20 ha ricordato ai follower non solo l’appuntamento con la sua prima masterclass, che si terrà nell’ambito di un progetto curato da Kledi Kadiu a Desenzano il 12 luglio, ma ha inoltre annunciato che ballerà anche lei nello spettacolo dedicato a Carla Fracci, intitolato Carla Fracci Mon Amour. Non sarà però da sola, perchè con lei balleranno due ballerini di Amici 22.

Giulia Stabile insieme a Samu e Alessio Cavaliere di Amici: l’annuncio

“Vi ricordo che ballerò anche io allo spettacolo Carla Fracci Mon Amour, – ha esordito Giulia Stabile su Instagram, come riporta Comingsoon, per poi annunciare – ma quello che non sapete ancora e che vi dirò adesso è che ci tengo molto alla storia che porterò sul palco la sera del 12 a Desenzano e per la quale mi servirà la mano di due ballerini che amo e stimo tantissimo.”

Ma chi sono questi due amati ballerini allievi nell’ultima edizione di Amici? Si tratta di Samuele Segreto, che i fan conoscono anche come Samu, e di Alessio Cavaliere. I due amici condivideranno il palco con Giulia Stabile nel corso della manifestazione in onore di Carla Fracci.

