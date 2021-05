Giulia Stabile provino per Temptation Island?/ In un video lei e Sangiovanni..

E’ bastato un piccolo video di Giulia Stabile seduta nello studio di Uomini e donne con tanto di bottiglietta per fare le bollicine a mandare in tilt i fan. Nelle immagini vediamo la bella ballerina vincitrice di Amici 2021 seduta al cospetto di Raffaella Mennoia che ride e scherza con lei. Se qualcuno ha pensato che non ci fosse niente di male alla luce del rapporto che si è instaurato tra la ballerina e la produzione in questi mesi, dall’altra parte qualcuno, magari anche giocando un po’, è andato oltre addirittura pensando che quel video potrebbe essere sinonimo di qualcosa che sta arrivando e che vedremo in futuro, ma cosa? Qualcuno ha ipotizzato Uomini e donne ma chi ha seguito Amici sa bene che la nostra Giugiola è molto impegnata con Sangiovanni, ma la verità è che negli studi era presente anche Sangiovanni quello stesso giorno.

Giulia Stabile provino per Temptation Island con Sangiovanni?

Raffaella Mennoia ha postato una serie di video in cui ha mostrato Giulia ma poi anche Sangiovanni che ha preso in braccio la sua ballerina per portarla via. Un simpatico siparietto che ha fatto sorridere i fan dei due e che ha fatto sognare chi ha amato da sempre la loro coppia. Ma un pensiero resta: e se avessero preso parte ad un provino per Temptation Island 2021? Nei giorni scorsi la Mennoia era indaffarata proprio per via delle coppie da attenzionare e la presenza dei due protagonisti di Amici 2021 non ha fatto altro che stuzzicare la fantasia (anche se in questo caso parliamo di una davvero molto grande) del pubblico.

Ecco il video di Giulia Stabile negli studi di Uomini e donne (e non solo):

