Giulia Stabile pubblica una foto e i fan sono convinti che si sia rifatta ma lei svela subito tutta la verità.

Giulia Stabile si è fatta conoscere come ballerina quando era davvero giovanissima entrando nella scuola di Amici di Maria De Filippi che le ha permesso di crescere come artista e come persona. Giulia, infatti, dopo l’esperienza nel talent show non si è più fermata e ha spiccato il volo continuando a lavorare come ballerina professionista proprio ad Amici e diventando anche un volto televisivo grazie alla conduzione di Tu sì que vales insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni e, inizialmente, anche insieme a Belen Rodriguez.

Alessandra Amoroso, proposta di matrimonio del fidanzato Valerio Pastore dopo il concerto/ La reazione di lei

Crescendo, Giulia è cambiata sia dal punto di vista artistico che fisico. La ragazza insicura che il pubblico di Amici ha imparato a conoscere e ad amare, ha lentamente lasciato spazio ad una giovane donna più sicura di sé e delle proprie capacità. Sui social, così, pubblica anche foto in cui sfoggia tutta la sua bellezza e, proprio uno degli ultimi post ha scatenato i commenti dei fan.

Den Harrow, sfogo choc: "L’Isola dei Famosi mi ha rovinato"/ Scoppia il caso web: "Qualcosa non torna"

Giulia Stabile risponde a chi la accusa di essersi rifatta

Con i capelli raccolti, un’abbronzatura evidente e uno splendido abito rosso, Giulia Stabile appare davvero bellissima in uno degli ultimi post pubblicati sul suo profilo Instagram. Tantissimi i complimenti dei fan che sottolineano come, ormai, sia diventata una donna davvero bellissima ma come spesso capita, accanto ai complimenti, non mancano mai neanche le critiche.

“Ti sei rifatta tutta Giulia… Labbra, zigomi, naso e seno”, commenta un utente a cui la ballerina ha deciso di rispondere subito. “Ahahah, in realtà non mi sono mai rifatta nulla e non voglio farlo. E’ una questione di principio per me ma lo prendo come un complimento“, è stata la risposta secca della ballerina. Nessun intervento estetico per Giulia, dunque, che semplicemente è cresciuta rispetto a qualche anno fa.

Tale e Quale Show 2025, arrivano gli imitatori per una notte?/ "Mossa di Carlo Conti dopo polemiche sul cast"