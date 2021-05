Giulia Stabile: “Sangiovanni è stato il primo tutto”/ “Dopo Amici 2021, ci saremo…”

Giulia Stabile sta ancora metabolizzando la vittoria ad Amici 2021. La ballerina, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Chi, nel numero in edicola dal 19 maggio, ripercorre il percorso nella scuola di Maria De Filippi. Quello di Giulia è stato un viaggio ricco di emozioni nel corso del quale non sono mancati i momenti difficili. “Ho avuto un attacco di panico e qualche crisi d’ansia. L’attacco l’ho avuto durante le prove generali, durante la settimana di preparazione di Primavera, il pezzo che parlava di quello che ho sofferto, del bullismo subito. E poi c’era anche una coreografia in sui si ballava con i tacchi, in cui dovevo mostrare il mio lato femminile, il mio essere donna e quello mi ha messo ancora più in difficoltà. Non mi sentivo bella“, ha raccontato Giulia Stabile che ha trovato la sua salvezza in Sangiovanni che è riuscito a farle acquisire sicurezza in se stessa e a farla sentire bella e in Maria De Filippi che le ha trasmesso tutta la forza di cui aveva bisogno in quel momento.

Sangiovanni, folla al primo instore a Milano/ Video e polemica: "É un Covid party?"

Giulia Stabile e l’amore con Sangiovanni: “Ci saremo sempre l’una per l’altro”

L’avventura ad Amici 2021 ha regalato a Giulia Stabile non solo la capacità di realizzare i propri sogni, ma anche l’amore. In Sangiovanni ha trovato la persona giusta con cui condividere ogni paura e ogni emoziona. “Si sono incontrati i due bambini che sono in noi. Per il resto, quello che ci siamo detti è che, comunque andrà, ci saremo sempre l’uno per l’altra”, ha raccontato la ballerina a Chi. Con Sangiovanni, Giulia ha così conosciuto l’amore. “Sangiovanni è il primo amore, il primo bacio, il primo tutto. Non poteva andarmi meglio, veramente”, ha detto la Stabile. Ora, conclusa l’avventura ad Amici, per Giulia e Sangiovanni inizia un periodo fatto di tanto lavoro. La Stabile, però, è al settimo cielo per entrambi e, sui soldi vinti, oltre a volverli usare per continuare a studiare danza, aggiunge: “Comprerò la lavastoviglie a mamma perchè sta sempre a lavare i piatti per tutta la famiglia”.

LEGGI ANCHE:

Giulia Stabile, critiche dopo Amici 2021 "Ma ride e basta?"/ Replica: "A 18 anni..."“Giulia Stabile bullizzata”/ L'insegnante Flaminia Buccellato: "Salvata dalla danza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA