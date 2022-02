Giulia Stabile: “Sangiovanni? Resterà al mio fianco”/ “Tutti i giorni mi dimostra…”

Giulia Stabile, vincitrice amatissima della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, si è raccontata in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Cosmopolitan. E’ un racconto a cuore aperto quello fatto dalla ballerina che, nella scuola di Amici dove era entrata bambina con tante paure e fragilità, ha trovato l’amore di Sangiovanni e ha scoperto la piccola donna che è in lei e che, a piccoli passi, sta acquistando sempre più sicurezza in se stessa. L’amore con Sangiovanni, nato proprio nella casetta di Amici dove Giulia ha trovato anche tanti amici come Aka7even, rende, oggi, la ballerina sicura di ciò che sarà il suo futuro.

Pur essendo entrambi giovanissimi e con tanti sogni professionali e non ancora da realizzare, la Stabile, a Cosmopolitan, confessa di non avere alcun timore per il suo futuro con Sangiovanni. “Sangio resterà al mio fianco sulle nostre giostre. Non è una sensazione, è qualcosa di più, quasi una certezza. Lui oltre le parole mi dimostra presenza tutti i giorni e non immagino cambi di rotta. Lo vedo dal suo sguardo che è sincero”, spiega la ballerina.

Nella casetta di Amici, Giulia Stabile e Sangiovanni hanno vissuto grandi emozioni. C’è, tuttavia, una notte che resterà per sempre nel cuore della ballerina. “Le telecamere c’erano ancora, ma non pesavano più. Quasi non esistevano. Eravamo agitati sì, ma più emozionati. Preoccupati, ma più felici. Con Sangio tiravo le somme delle prime volte avute lì dentro. Avevo scoperto l’amore, imparato ad apprezzarmi e a piacermi senza pensare al resto”, ricorda la ballerina.

Infine, la ballerina ha ricordato il periodo delle scuole medie spiegando di aver sofferto molto a causa delle prese in giro dei compagni. “Le medie non sono state un bel periodo. Avevo gli allenamenti e le mie amiche non si risparmiavano. I ragazzi mi prendevano in giro su piccole cose che, però, mi sembravano immense. Piangevo in bagno, poi allacciavo le scarpe da ginnastica e mi calmavo”, conclude.

