Giulia Stabile si commuove ad Amici 21/ Bacio della De Filippi, ovazione del pubblico

Emozione per Giulia Stabile sul palco di Amici 2022. Torna ad esibirsi al serale nei panni di professionista e, questa volta, per un passo a due. Veronica Peparini ha infatti deciso di schierare lei al fianco di Dario, suo allievo quest’anno, in un’esibizione determinante per il ballottaggio finale. “Sono entrambi grandi talenti”, sottolinea la Peparini, ricordando velatamente che la ballerina, vincitrice della scorsa edizione di Amici, era proprio una sua allieva. Una risposta forse anche alla Celentano che, pochi minuti prima, l’ha accusata di non capirne di danza “se pensi che Dario sia bravo”.

Dopo la presentazione di Veronica si scatenano gli applausi del pubblico per Giulia: una vera e propria ovazione che la fa commuovere. L’emozione, d’altronde, aumenta quando, dall’altra parte dello studio, Maria De Filippi la guarda con grande affetto e le manda un bacio. Giulia sorride, poi quasi nasconde il viso come per nascondere la commozione sul suo volto. Infine si esibisce con Dario sul palcoscenico del serale di Amici, aiutandolo ad aggiudicarsi la salvezza dal ballottaggio finale.

