Giulia Stabile tifo per Sangiovanni a Sanremo 2022/ “Il mio bimbo ha spaccato”

Giulia Stabile commenta l’esibizione di Sangiovanni

Giulia Stabile non si è persa l’esibizione di Sangiovanni, per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo 2022 con il suo brano “Farfalle“. La ballerina, vincitrice di Amici, ha seguito la seconda serata della kermesse musicale insieme a Rudy Zerbi, come testimoniato da numerosi video pubblicati dai due su Instagram. Al termine dell’esibizione di Sangiovanni. Giulia ha pubblicato su Instagram un primo piano del suo ragazzo con scritto: “Chi dice che non è rimasto davvero a bocca aperta mente“. E po ha aggiunto: “Il mio bimbo ha spaccato”, facendo impazzire i fan della coppia. Sangiovanni, però, si è classificato settimo nella classifica parziale della seconda serata e tredicesimo nella classifica generale provvisoria, che comprende tutti i 25 big in gara.

Sangiovanni conquista i social, meno successo in sala stampa

In tantissimi sui social hanno fatto il tifo per Sangiovanni, a partire dalla sua amica Madame, che debuttò la scorso anno sul palco del Festival di Sanremo: “Spaccato fratellino”, ha scritto l’artista. E ancora: Pamela Prati, Marcello Sacchetta, Anna Dello Russo, Filippo Bisciglia e ovviamente Rudy Zerbi, seduto comodamente sul divano con Giulia Stabile. “Con Farfalle cerco davvero di buttare fuori tutto ciò che di tossico ho addosso e mi prendo la mia boccata d’aria. Vorrei uscire da questo festival con la soddisfazione di poter dire di aver risolto cose mie problematiche anche personali”, ha detto il giovane artista a ReveNews. Il brano “Farfalle”, anticipa il disco di inediti “Cadere Volare” atteso per il prossimo 8 aprile.

