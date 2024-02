Giulia Stabile “tradisce” Sangiovanni per Angelina Mango a Sanremo 2024/ “Stasera tutti per lei”

Giulia Stabile “tradisce” Sangiovanni con Angelina Mango? Il sostegno per Sanremo va all’amica del cuore

Nella serata dedicata alle cover e ai duetti, il primo a cantare è Sangiovanni con un medley dei brani Farfalle e Mariposas. Mentre il vicentino si esibisce sul palco dell’Ariston con Aitana, su X appare un messaggio della sua ex fidanzata Giulia Stabile, che esprime il suo sostegno per l’amica e collega Angelina Mango, anche lei in gara.

“Anche stasera tutti per la cucciola. Penso che stasera sarà ancora più delicata come serata. Cerchiamo di farle arrivare tuuutto l’amore e la forza del mondo”, scrive Giulia Stabile, ricordando il codice del televoto e invitando i fan a votarla. Non è la prima serata in cui Giulia Stabile si esprime su X in favore di Angelina Mango, ma questa sera ha fatto particolarmente discutere la tempistica. Casualità? Certo che sì.

D’altra parte già la partecipazione di Sangiovanni a Sanremo 2024 era stata oggetto di chiacchiericci e gossip, con il brano Finiscimi che pare proprio dedicato a Giulia Stabile. “Parla di una fine e di come io ho dovuto scrivere questo brano per poter superarla. Mi sentivo svuotato, mi sembrava di non aver più nulla da dire perché non avevo vissuto. E allora mi sono fermato“, aveva raccontato Sangiovanni alla vigilia della kermesse.

“Finiscimi non parla di me nello specifico, ma è un invito al coraggio di cambiare, di crescere. A gestire la sofferenza, perché anche il dolore può andar bene se puoi ancora sentire qualcosa. Finiscimi pur di vivere qualcosa di intenso. È una canzone nostalgica, struggente, molto malinconica. Parla di una fine e di come io ho dovuto scrivere questo brano per poter superarla”, la spiegazione esaustiva dell’ex talento di Amici.

