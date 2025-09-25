Giulia Stabile vittima di bodyshaming su Instagram: la ballerina ha deciso di replicare dopo aver letto commenti offensivi sotto i suoi video

Giulia Stabile vittima di bodyshaming. La celebre ballerina di Amici è intervenuta sui social per replicare una volta per tutte ai tanti commenti apparsi sotto alcuni dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram. Sempre più spesso, ormai, i video in cui Giulia si esibisce sono subissati da critiche sul suo corpo. Da chi le sottolinea i ‘chili in più’ a chi la accusa di essersi ‘lasciata andare’: tanti sono i commenti che in queste ore stanno indignando il web e che hanno portato la ballerina ad intervenire personalmente.

Su Instagram, con alcune storie, Giulia si è detta basita da quanto sta leggendo sotto i suoi video, definendo fortemente maleducati coloro che si permettono di criticare e giudicare il corpo altrui, non solo il suo. “Stavo facendo un giro tra i commenti dei miei ultimi post o, comunque, in quelli in cui ballo sui tacchi e si vede un po’ di più il mio corpo. Mi sembra assurdo dover dire una cosa simile ma ultimamente, molto più del solito, viene costantemente criticato il corpo.” ha esordito la ballerina, indignata.

Giulia Stabile dura contro gli haters: “Nessuno dovrebbe permettersi di giudicare il corpo di un altro”

Giulia, che da un paio di anni è anche la conduttrice di Tu sì que vales su Canale 5, ha allora dato una vera e propria lezione, con educazione, a questi haters: “Io non mi sono mai permessa di commentare il corpo di nessuno ma perché so che è una cosa che non si fa, è proprio una cosa da maleducati.” E ha continuato: “Uno non si deve permettere di commentare il corpo di nessuno, perché poi penso che il rapporto che ha ogni persona con il proprio corpo sia uno dei più belli ma anche uno dei più difficili, ogni corpo racconta una storia, ed è un discorso molto ampio ma che non dovrebbe esistere.” Stabile ha quindi concluso ribadendo quanto sia per lei assurdo che, nel 2025, ci sia ancora gente “tanto maleducata da permettersi di dire qualcosa sul corpo di qualcuno, e la chiudo qui”.

