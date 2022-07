Giulia Stabile vuole un figlio da Sangiovanni?/ “Quello giusto per fare una famiglia”

Giulia Stabile, grandi progetti con Sangiovanni: “Sogno famiglia tutta mia”

Giulia Stabile sta vivendo una bellissima storia d’amore con Sangiovanni. L’esperienza ad Amici ha portato non solo notorietà alla giovane, ma anche il suo primo amore. E da ragazza legata a determinati valori non può far altro che sognare in grande per il futuro, sopratutto per quanto riguarda la sua relazione con Sangiovanni. In una intervista apparsa sul sito di Novella 2000, Giulia ha ammesso di essere estremamente legata al suo fidanzato e di volerlo al suo fianco per tutta la vita.

Sangiovanni e Giulia Stabile in crisi?/ "E' difficile vivere una storia normale..."

L’ex concorrente di Amici, fondamentalmente, vuole mettere su famiglia: “Non vedo l’ora di averne una mia. Magari non subito, certo. È vero, ho solo vent’anni e quello con Sangiovanni è il primo amore. Ma non conta soltanto la giovane età o il fatto che sia il primo amore”, ha dichiarato.

Giulia Stabile, in futuro un figlio con Sangiovanni? “E’ la persona giusta”

Giulia Stabile e Sangiovanni stanno insieme da un anno e mezzo e sono proiettati al futuro. “Famiglia? Magari non la avremo subito, certo. Ma conta che tipo di persona hai a fianco e la persona che ho io al mio fianco penso proprio sia la persona giusta per me. Anche se tanti mi dicono: ‘È il primo fidanzato, è troppo presto, eccetera’ “.

Giulia Stabile, fidanzata Sangiovanni/ Lei: "al mio fianco sulle nostre giostre"

Insomma Giulia Stabile non si lascia scoraggiare da chi, legittimamente, cerca di riportarla coi piedi per terra. Lei però pensa in grande e non ha paura di osare: “Ho conosciuto Sangiovanni a un’età consapevole e sono consapevole che sia per me la persona giusta. Quindi, se me lo chiedi ti dico: ‘Sì, Sangiovanni è la persona con la quale vorrei avere una famiglia’”, si legge nell’intervista.

LEGGI ANCHE:

Sangiovanni/ "Scossa? Non è una hit da inverno, ha un che di pezzo estivo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA