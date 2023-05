Giulia Tramontano, 29enne incinta scomparsa da Senago/ Perse le tracce da 72 ore

E’ un mistero la scomparsa di Giulia Tramontano, 29enne ragazza originaria della provincia di Napoli, che è al settimo mese di gravidanza. Come sottolineato dai colleghi di Today, la giovane risulta non pervenuta da sabato sera, dove è sparita da Senago, cittadina della provincia di Milano non troppo distante da Monza. I famigliari hanno spiegato di aver avuto l’ultimo contatto il 27 maggio scorso, dopo di che il silenzio. A presentare la denuncia di scomparsa è stato il fidanzato di Giulia Tramontano, dopo di che i carabinieri hanno fatto scattare le ricerche, ancora più intensificate per via dello stato di dolce attesa della 29enne.

Lo smartphone, secondo quanto si apprende, risulta essere spento di conseguenza non sono arrivati segnali positivi per rintracciare la giovane senaghese. Inoltre va sottolineato il fatto che la ragazza non è in possesso di un’auto, di conseguenza è probabile che la stessa si sia allontanata a piedi anche se i parenti escludono totalmente l’ipotesi dell’allontanamento volontario: una pista che appare alquanto improbabile anche perchè una donna in gravidanza difficilmente sparirebbe di sua spontanea volontà con tutto ciò che potrebbe succedere.

GIULIA TRAMONTANO SCOMPARSA DA SENAGO: NON EMERGONO PROBLEMI DI ALCUNA NATURA

Per quanto riguarda i documenti, invece, Giulia avrebbe con se il passaporto mentre altri documenti di identità sarebbero stati rinvenuti nella sua abitazione. Al momento i carabinieri, oltre a cercare la giovane, hanno intervistato i famigliari nonché i conoscenti della 29enne per cercare di capire il contesto e soprattutto se sia successo qualche cosa di particolare nelle ore immediatamente precedenti la scomparsa.

E’ emerso che la futura madre non avrebbe alcun problema di natura psicologica, ne tanto meno che avesse problemi sul lavoro o con il compagno. Nelle ultime ore l’associazione Penelope, che si occupa storicamente di persone scomparsa, ha diffuso sui social una foto con alcuni dati che potrebbero aiutare a far ritrovare Giulia Tramontano, immagine che trovate qui sopra.

