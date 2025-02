Quarto Grado torna sull’omicidio della povera Giulia Tramontano, la giovane di Senago, in provincia di Milano, uccisa mentre era incinta del settimo mese dal suo fidanzato, Alessandro Impagnatiello. Il talk di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi ha mandato in onda ieri i messaggi della povera Giulia Tramontano alla ragazza conosciuta come A, l’amante di Alessandro Impagnatiello, nonchè collega di lavoro dello stesso omicida già condannato all’ergastolo. “Parli di uno – l’audio di Giulia alla rivale – che pur di venire al tuo compleanno mi ha fatto ricevere i mobili della stanzetta del bambino da sola, due consegne e una installazione e non mi ha spostato i mobili”.

La voce risale al 27 maggio del 2023, “Ho dovuto chiamare i suoi genitori per aiutarmi, sono incinta di otto mesi”. Giulia invia il vocale alla rivale in amore dopo che un’ora prima le ha rivelato di avere una relazione con lui, vocali e altri messaggi trascritti nelle 115 pagine della sentenza contro Alessandro Impagnatiello. Queste chat e l’incontro che è seguito dopo rappresentano secondo i giudici “la miccia” di un delitto che è stato premeditato da mesi.

GIULIA TRAMONTANO, I MESSAGGI AD A: “HO SCOPERTO CHE ERI INCINTA…”

Il sabato dell’omicidio Giulia Tramontano scopre il tradimento, quindi le due si chiamano e in seguito l’amante manderà un vocale a Giulia in cui dice: “E poi quando ho scoperto che tu eri incinta lui mi ha giurato che lui non è il padre, me l’ha giurato. Cioè è lui il padre? Mi sa che io e te siamo rimaste incinte più o meno nello stesso… cioè negli stessi giorni praticamente”, aggiunge l’amante di Impagnatiello, sempre nel vocale inviato a Giulia Tramontano.

A ha abortito e racconta di soffrire ancora per quella scelta, poi Giulia chiede di darle tutte le prove che ha della loro relazione, ricevendo quindi le foto scattate insieme. A quel punto Giulia svela di essere rimasta da sola quando ha ricevuto i mobili del bimbo “Mi ha lasciato una libreria, tavoli, sedie, perchè, per una grigliata?”, aggiunge.

GIULIA TRAMONTANO, I MESSAGGI AD A: “HA LE LORE CONTATE…”

Alessandro aveva detto a Giulia di essere ad una grigliata con amici ma aveva trascorso una giornata con A per poi andare a cena con lui: A aveva registrato il video per poi inviarlo a Giulia Tramontano.

Tra le due donne scatta quindi una sorta di complicità, la ragazza racconta a Giulia di aver lasciato apposta degli “indizi” sull’auto per metterle una pulce nell’orecchio: “E’ una matita che ha trovato lui e poi un labello che hai trovato tu”, il vocale di A a Giulia “Lui ha trovato la matita e mi ha chiesto se fosse mia, io gli ho detto di no e lui è impazzito”.

Alle 16:50 Giulia e A si incontrano a Milano (il famoso abbraccio inquadrato dalle telecamere), le due parlano per un’ora scoprendo tutte le bugie del compagno, dopo di che Giulia torna a casa per sbugiardare il compagno: “Tranquilla, ha le ore contate”, scrive ad A: di lì a poco troverà la morte.