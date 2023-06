Giulia Tramontano, morta la 29enne scomparsa da Senago/ Compagno ha confessato

E’ stata purtroppo trovata senza vita Giulia Tramontano, 29enne di Senago, originaria del napoletano, scomparsa dallo scorso weekend. La ragazza, che era incinta al settimo mese, è stata rinvenuta nelle campagne vicino al comune del milanese, e ad ucciderla sarebbe stata il fidanzato, il 30enne Alessandro Impagnatiello, così come da confessione dello stesso, riportato dall’Ansa. Il 28 maggio ne era stata denunciata la scomparsa dallo stesso convivente, ma secondo quanto emerso nella giornata di ieri, la 29enne avrebbe scoperto il tradimento dello stesso fidanzato, che avrebbe messo incinta un’altra donna: la situazione è quindi degenerata.

Figlio 14enne recluso in casa in Francia: mamma rischia fino a 7 anni/ Lui la difende

Da quanto si legge ancora sull’Ansa, il 30enne avrebbe indicato ai militari dell’Arma la zona dove aveva nascosto il cadavere, un lembo di terra dietro ai box di una palazzina sita in via Monte Rosa a Senago, non troppo distante da dove la coppia abitava. Il pubblico ministro ha poi interrogato subito dopo il 30enne, procedendo quindi all’arresto per omicidio volontario aggravato.

Uccide la suocera fingendosi un ladro/ Nuora mette in scena un furto di gioielli

GIULIA TRAMONTANO E’ MORTA: GLI ULTIMI RISVOLI POI L’ARRESTO

La 29enne Giulia Tramontano era scomparsa da Senago nella notte di sabato, e il ragazzo aveva sostenuto di essere andato a lavorare domenica mattina lasciando la compagna nel letto, ma in realtà è probabile che la giovane futura madre fosse già senza vita. Nella giornata di ieri, prima del ritrovamento del cadavere, era emersa la notizia che il compagno della vittima fosse finito sul registro degli indagati in quanto erano state rinvenute delle tracce biologiche, molto probabilmente sangue, sull’auto, di conseguenza le accuse nei suoi confronti sono quelle anche di occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale.

Giulia Tramontano scomparsa/ Fidanzato Alessandro Impagnatiello indagato per omicidio volontario

Sempre nella giornata di ieri erano stati effettuati altri rilievi sull’auto del 30enne e sui suoi abiti, mentre in serata i carabinieri si erano recati presso l’abitazione della coppia per ulteriori accertamenti. Alla fine il cerchio si è stretto e Alessandro Impagnatiello non ha potuto fare altro che confessare l’orribile omicidio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA