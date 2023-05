Giulia Tramontano scomparsa/ Fidanzato Alessandro Impagnatiello indagato per omicidio volontario

Alessandro Impagnatiello, fidanzato di Giulia Tramontano, è indagato per omicidio. La 29enne, incinta di 7 mesi, è scomparsa sabato notte, sparendo dalla sua casa di Senago, nel Milanese. A denunciare l’allontanamento della giovane era stato proprio il compagno. In serata, la sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri è entrata nell’abitazione della coppia per effettuare i rilievi, alla ricerca di tracce della donna. Come spiega l’Ansa, al 30enne è stata notificata un’informazione di garanzia a firma del procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo.

Secondo gli investigatori, dietro alla scomparsa di Giulia potrebbe non esserci un allontanamento volontario, bensì un femminicidio. Proseguono intanto le indagini e le ricerche: i carabinieri, insieme ai vigili del fuoco e alla protezione civile, cercano la giovane, con l’aiuto dei cani molecolari. Al setaccio anche una zona all’interno del parco delle Groane, che dista pochi chilometri dall’abitazione dove la ragazza viveva con il fidanzato. I due avrebbero avuto una pesante lite prima della scomparsa della 29enne.

La versione di Alessandro Impagnatiello

Giulia Tramontano avrebbe avuto una litigata furiosa con il fidanzato Alessandro Impagnatiello, che avrebbe avuto una relazione parallela con un’altra donna. L’amante sarebbe stata una ragazza americana e la loro storia sarebbe andata avanti da alcuni mesi. Anche lei sarebbe rimasta incinta ma avrebbe perso il bambino. Scomparsa la storia parallela del compagno, Giulia avrebbe avuto un litigio acceso con il 30enne. I carabinieri stanno ora indagato su un “buco” di ore, tra sabato sera, quando Giulia è stata inquadrata intorno alle 20 da una telecamera vicino a casa, e domenica mattina, quando il suo cellulare è risultato spento.

Proprio domenica mattina Alessandro Impagnatiello, il fidanzato che fa il barman in un albergo di lusso a Milano, è uscito di casa per andare a lavoro, verso le 7. Tornato nel pomeriggio a casa, ha denunciato la scomparsa della compagna che ha spiegato essere nel letto quando lui era uscito per andare a lavoro. La donna si sarebbe allontanata, secondo la sua versione, con il passaporto, il bancomat e 500 euro in contanti. Secondo gli inquirenti, Giulia potrebbe essere stata uccisa dal fidanzato, ora indagato per omicidio volontario.











