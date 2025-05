Giulia Tramontano è stata uccisa brutalmente insieme al bimbo che portava in grembo, Thiago, al settimo mese di gravidanza. Assassinata con 37 coltellate nella casa di Senago (Milano) in cui viveva con il compagno Alessandro Impagnatiello, padre del piccolo e assassino reo confesso crollato dopo un maldestro tentativo di depistaggio.

Il delitto è avvenuto il 27 maggio 2023, dopo mesi di tentativi di avvelenamento con topidica da parte dello stesso. Secondo l’accusa, cristallizzata nel primo grado di giudizio sfociato in ergastolo, Alessandro Impagnatiello avrebbe massacrato la compagna 29enne dopo essere stato smascherato: l’aveva tradita ripetutamente e aveva messo incinta un’altra ragazza, la stessa con cui Giulia Tramontano poi si sarebbe confrontata e “coalizzata” per far cadere definitivamente il suo doppio gioco prima di lasciarlo.

Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello spietato assassino: “Premeditò per mesi”

Secondo i giudici della Corte d’Assise di Milano, Alessandro Impagnatiello avrebbe agito senza scrupoli, in modo spietato, con l’obiettivo di eliminare la compagna e il bimbo che aspettavano. Entrambi considerati ostacoli alla propria doppia vita dal momento in cui è stato smascherato. Premeditò l’omicidio per quasi 6 mesi, sostiene l’accusa, al punto da portare avanti un piano di avvelenamento progressivo della 29enne e del feto attraverso l’uso di topicida somministrato a insaputa della vittima attraverso cibi e bevande.

L’ex barman 32enne avrebbe iniziato a cercare di disfarsi di Giulia Tramontano e di Thiago addirittura il 12 dicembre 2022, pochi giorni dopo l’annuncio della gravidanza da parte della giovane, e per mettere in atto il suo proposito di morte avrebbe avviato ricerche online su “veleno per topi”. Da quel giorno, Alessandro Impagnatiello non avrebbe mai abbandonato la sua idea criminosa, anzi l’avrebbe coltivata insistentemente senza remore.