Giulia Valentina regala Gift Card a una fan/ “Non potevo permettermi i prodotti e…”

Nelle ultime ore Giulia Valentina è finita in tendenza su Twitter. In molti si sono subito chiesti il motivo per il quale l’influencer sia addirittura prima nella classifica social italiana ma la risposta è arrivata proprio tra i vari tweet. Una fan ha infatti condiviso un messaggio privato scrittole proprio da Giulia Valentina che le annunciava una gift card in dono. “Mi ha appena scritto Giulia Valentina – ha esordito la ragazza – per dirmi che mi ha fatto fare una Gift Card personalizzata per comprare dei prodotti che non potevo permettermi. STO PIANGENDO”. Prima di ricevere il dono dell’influencer, la fan le aveva infatti lanciato un appello, chiedendole di inviarle dei prodotti che non avrebbe potuto altrimenti acquistare. Ovviamente si è trattato di un post scritto simpaticamente, senza pretesa di risposta.

GIULIA VALENTINA, GESTO A SORPRESA PER UNA FAN: WEB IN DELIRIO

Invece la risposta di Giulia Valentina è arrivata e anche con un gesto davvero inaspettato. Come mostra anche la fan pubblicando i loro messaggi, l’influencer le ha infatti donato ciò che sperava di avere. Inutile dire che il gesto è stato apprezzatissimo sul web. Tanti i commenti positivi: “Giulia Valentina legge un tweet in cui le viene detto (magari scherzando) di essere troppo povera per comprare dei prodotti da lei pubblicizzati. Scrive IN PRIVATO all’autrice e le fa recapitare una card. Per me lei ha il seguito che merita e gliene auguro di più.” è solo uno dei tanti messaggi sorpresi dal bel gesto della Valentina.

Mi ha appena scritto Giulia Valentina per dirmi che mi ha fatto fare una Gift Card personalizzata per comprare dei prodotti che non potevo permettermi. STO PIANGENDO pic.twitter.com/uwluaI3OVN — Appi snervata Meal 🍔 (@ipofisi) June 10, 2020





