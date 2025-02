Tutto su Giulia Vecchio

Giulia Vecchio, attrice italiana che ha conquistato il successo e la popolarità anche grazie alla soap opera di Raiuno “Il paradiso delle signore” è tra gli ospiti della puntata odierna di Stasera tutto è possibile. Nata a Mesagne, in provincia di Brindisi nel 1992, a 18 anni, decide di dare una svolta alla propria vita partecipando a Miss Italia e riuscendo ad arrivare alle finali di Miss Italia con la fascia di Miss Puglia. Dopo la partecipazione al concorso di bellezza, comincia a lavorare come modella per poi dedicarsi alla recitazione.

La carriera di attrice comincia a teatro partecipando a spettacoli come Il misantropo, Giulio Cesare e L’incorruttibile. Successivamente, esordisce sul piccolo schermo nel 2015 recitando nella soap opera Il paradiso delle signore. Recita, inoltre, in alcuni episodi di Don Matteo ed entra nel cast della seconda stagione della commedia drammatica Tutto può succedere, in onda su Raiuno. Recentemente, ha recitato nella fiction Rai Un passo dal cielo e Il metodo Fenoglio e ha lavorato accanto a Stefano De Martino nel programma Bar Stella e Da Natale a Santo Stefano.

Giulia Vecchio e il rapporto con l’ex fidanzato Damiano Michieletto

Giulia Vecchio è molto discreta e riservata anche se si sa che ha avuto una relazione con Damiano Michieletto, registra teatrale che si è diplomato alla Scuola D’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. Grazie al teatro ha conosciuto Giulia Vecchio con cui ha avuto una storia importante. I due si sono incontrati durante la realizzazione de Un’Opera Da Tre Soldi. L’attrice è entrata nella vita del regista dopo la fine del matrimonio di quest’ultimo. Pur parlando pochissimo della propria vita, in un’intervista rilasciata tempo fa ai microfoni di Io Donna, ha dichiarato:

“Il bello di Damiano è che si mette parecchio in discussione. Abbiamo lo stesso linguaggio, e ciascuno di noi ha bisogno del parere dell’altro, alla pari. Non mi sono mai sentita schiacciata. È stato lui a spingermi a fare tv, quando ero dubbiosa; è un uomo positivo. Viviamo insieme la vita ma non la casa, perché Damiano è più spesso a Treviso, se non all’estero”.