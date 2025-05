Giulia Vecchio è tra gli ospiti della prima puntata di “Sognando Ballando con le Stelle“, lo speciale televisivo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Raiuno. Un appuntamento speciale quello pensato ed ideato dalla conduttrice che per celebrare 20 anni di carriera ha pensato di organizzare una gara di ballo coinvolgendo maestri professionisti e nuove leve che si giocheranno l’accesso alla prossima edizione autunnale di Ballando con le Stelle. Gara a parte, durante la prima puntata ci sarà spazio anche per Giulia Vecchio, una delle comiche più in voga degli ultimi tempi. Il grande successo è arrivato con il GialappaShow dove è arrivata come una perfetta sconosciuta pur avendo partecipato in passato al Bar Stella di Stefano De Martino.

Chi è Yoyo Flow: da Cuba all'Europa, Sognando… Ballando con le Stelle/ "Il ballo la mia passione"

Il successo di Giulia Vecchio è in parte alle parodie di Monica Setta e Milly Carlucci; proprio su Monica Setta dalle pagine di Rolling Stone ha dichiarato: “mi ha chiamata ed è stata molto carina”. La giornalista, infatti, non ha gradito particolarmente la parodia, anche se la Vecchio ha precisato : “mi ha espresso la sua preoccupazione che l’immagine proposta fosse troppo distante da quella reale. Mi spiace se c’è rimasta male e ho cercato di rassicurarla”.

Valentina Fiorini, chi è: il sogno di Ballando con le Stelle/ Mamma felice della piccola Alba

Giulia Vecchio dal Bar Stella di Stefano de Martino a Ballando con le Stelle?

Da Il paradiso delle Signore a Bar Stella di Stefano De Martino: la carriera di Giulia Vecchio è in parte legata all’ex ballerino di Amici che l’ha scoperta grazie ai social. “Aveva scoperto Contenuti Zero sui social e ci ha chiamato come gruppo per Bar Stella” – ha raccontato la comica ed attrice che sottolinea – “gli devo davvero molto: mi ha lanciata lui, e ora i Gialappi”. Impossibile non parlare di Milly Carlucci la cui parodia è stata apprezzata dalla stessa conduttrice che l’ha chiamata per la prima puntata di Sognando Ballando con le Stelle. Chissà che in futuro non possano aprirsi le porte di Ballando con le Stelle, una possibile che Giulia non esclude affatto. ”

Concorrenti Sognando... Ballando con le stelle/ Da Chiquito a Yoyo Flow e Aly-Z: tutte le coppie

“Mai dire mai” – ha sottolineato anche se il suo obiettivo è continuare a lavorare con i Gialappi al GialappaShow e diventare la signora Jolie. Su Milly Carlucci ha detto: “è rimasta contenta: pare la consideri una delle imitazioni più belle. Sono felice!”.