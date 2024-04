Giulia Violati, chi è la figlia di Maria Grazia Cucinotta/ L’attrice: “Ne avrei voluti tanti altri”

Giulia Violati, chi è la figlia di Maria Grazia Cucinotta: la laurea nel 2022

Oggi pomeriggio Maria Grazia Cucinotta sarà ospite di Caterina Balivo su Rai 1, nel salotto de La volta buona. L’attrice ripercorrerà la sua carriera e, forse, si sbottonerà anche sulla sua riservata vita privata. Sposata dal 1995 con l’imprenditore romano Giulio Violati, dal loro matrimonio è nata la figlia Giulia nel 2001. Della giovane ragazza non si conoscono molte informazioni, essendo bel lontana dal mondo dello spettacolo e della tv. Diventata dottoressa nell’ottobre 2022 presso l’Università Luiss di Roma, alla cerimonia di laurea è stata supportata come sempre dai suoi genitori.

L’attrice, su Instagram, aveva scritto in quel giorno così speciale: “Oggi Giulia si è laureata con 110 e lode. Quante emozioni belle, di quelle che ti riempiono gli occhi di lacrime felici e il cuore di una felicità assoluta. Grazie amore di mamma… Io e papà ti amiamo”. La figlia di Maria Grazia Cucinotta è una ragazza molto riservata. Non ambisce a seguire la carriera della mamma nel mondo dei riflettori e, anche sui social, è piuttosto discreta.

Maria Grazia Cucinotta e la maternità: "Avrei voluto tanti altri figli"

Giulia Violati ha inoltre un rapporto speciale con i suoi genitori e, in particolare, con la mamma. In un’intervista rilasciata a Verissimo nel febbraio 2022, Maria Grazia Cucinotta aveva ricevuto dalla figlia un bellissimo videomessaggio da New York, che l’aveva portata alla commozione. A seguire, si era lasciata andare ad un’intima confessione: “L’amore mi ha riportata in Italia perché poi sono rimasta incinta e ho deciso di far crescere Giulia lì, ed è stata una scelta di cuore perché Giulio aveva un’attività lì e per lui sarebbe stato difficile spostarsi. Avrei voluto tanti altri figli, ed è stato per me un insuccesso e per anni mi ha dannata perché ho provato qualsiasi cosa di legale per cercare di avere un altro figlio“.











