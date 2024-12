Giulia Valioti, chi è la figlia di Maria Grazia Cucinotta avuta dal marito Giulio

Dalla storia d’amore tra Maria Grazia Cucinotta ed il marito Giulio Violati è nata la figlia Giulia, oggi giovane ragazza di belle speranze, fresca di laurea con 110 e lode in Economia e Management alla Luiss. Della piccola grande donna di casa Cucinotta Violati non si hanno moltissime informazioni, ma quel che è certo è che i suoi genitori sono orgogliosi di lei e del suo percorso accademico. Lo si evince non solo dalle parole che papà e mamma hanno speso per Giulia in questi mesi, ma anche dagli occhi a cuore che mostrano nella foto relativa al giorno della sua laurea.

Un giorno speciale soprattutto per mamma Maria Grazia, il cui sorriso parla da solo mentre abbraccia la neo dottoressa sorridente. E non sono mancati alcuni dolci messaggio per Giulia, scritti proprio dall’attrice che ha condiviso il traguardo della figlia coi fan e col mondo dei social.

Maria Grazia Cucinotta, l’ammirazione per la figlia Giulia ed una promessa: “Ci sarò sempre”

“Ti auguro di realizzare tutti i tuoi sogni e di essere felice in tutto quello che farai, noi saremo fieri di te sempre, sei il nostro orgoglio, la nostra felicità, la nostra piccola Giulia che da 22 anni ci riempie il cuore d’amore”, le splendide parole scritte dalla Cucinotta. Parole che denotano grande stima e ammirazione nei confronti della ragazza, che ha raggiunto uno dei suoi primi grandi traguardi della vita.

Ora per Giulia inizia un nuovo percorso, con la consapevolezza che papà e mamma ci saranno sempre a sostenerla e a spronarla a fare del proprio meglio. “Noi ci saremo sempre, papà e mamma ti amano”, le parole della showgirl, che nella figlia rivede sicuramente la sua stessa determinazione e tenacia.