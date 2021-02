Giulia Zorzi, chi è cugina incinta di Tommaso Zorzi/ “nuova fan si aggiunge al team”

La cugina di Tommaso Zorzi è in dolce attesa di Allegra. L’annuncio di Giulia Zorzi arriva durante la diretta della semifinale del Grande Fratello VIP. Il concorrente gieffino resta senza parole quando Alfonso Signorini, tramite il filmato registrato da Giulia, gli comunica la lieta notizia. “Qui ci vuole un bel regalino“, dice il conduttore. Che fa promettere a Tommaso di viziare la piccolina in arrivo: “Ci mancherebbe altro”, risponde Zorzi, a cui scappa anche una battuta: “ma che è successo sono tutte incinta questa sera?“. La dolce attesa di Giulia Zorzi, infatti, non è l’unica della serata. Ad inizio puntata anche Pierpaolo Petrelli ha scoperto di diventare zio. “Volevo farti sentire il mio affetto e dirti quanto sono orgogliosa per il tuo percorso dentro la casa”, le parole di Giulia nel video per Tommaso. Poi la rivelazione: “Ho visto dai nostri ultimi messaggi che ci siamo lasciati, che ci siamo visti per la playlist del mio matrimonio ma non ci siamo potuti più aggiornare. C’è una nuova fan che si aggiunge al team Tommaso Zorzi. Ora te le presento…eccoci (indica il pancione, ndr). Ebbene si Tommy: la famiglia si allarga”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)





© RIPRODUZIONE RISERVATA