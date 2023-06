Giuliana Brugnoli, chi è la mamma di Cristiana Ciacci/ La storia con Little Tony e la malattia: “La morte…”

Chi è Giuliana Brugnoli, mamma di Cristiana Ciacci e prima moglie di Little Tony: dal primo incontro alla malattia

Se Little Tony è il celebre padre di Cristiana Ciacci, sua madre è Giuliana Brugnoli. Il tempo corretto è tuttavia al passato, visto che Cristiana ha perso prima lei, poi lui, e molto presto. La mamma in particolare è morta quando aveva soltanto 19 anni, dopo aver combattuto un tumore. Giuliana è stata la prima moglie di Little Tony. I due si sono sposati nel 1972 e sono stati insieme molto felici. Fu proprio Giuliana a fare il primo passo e quando il cantante era già famoso: “Mamma stava prendendo il sole a Ostia e lui l’ha avvicinata. Non voleva saperne niente nonostante fosse famoso”, ha raccontato in passato la figlia.

Dal loro amore è nata Cristiana, unica figlia della coppia (e anche del cantante, che dopo avrà altre storie importanti). Giuliana Brugnoli muore nel 1993, lasciando un vuoto immenso nel cuore del marito e della figlia.

Cristiana Ciacci e il ricordo degli ultimi momenti di mamma Giuliana: “Papà le è stato vicino”

Little Tony è stato al fianco di sua moglie Giuliana fino alla fine dei suoi giorni. A raccontarlo, in un’intervista rilasciata a Mara Venier, in diretta a Domenica In, è stata proprio Cristiana Ciacci. Questo il suo ricordo: “Nel momento della morte si sono ritrovati. Quando lei si è ammalata – ha raccontato – papà gli è stato vicino, l’ha portata in Francia per trovare qualcuno che la operasse, poi lei ha accetto, ma l’ha fatto per me ed è un mio grande rimorso perché poi ho capito che avrei dovuto lasciarla andare.” Giuliana è rimasta nel cuore di Little Tony per sempre, anche se successivamente il cantante ha avuto altri amori e si è poi anche risposato.

