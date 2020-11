Giuliana Chenal Minuzzo è morta/ Prima azzurra medagliata alle Olimpiadi invernali

Giuliana Chenal Minuzzo è morta: lo ha reso noto la Fisi (Federazione Italiana Sport Invernali), comunicando la scomparsa della prima grande campionessa dello sci alpino italiano in campo femminile. Nata a Vallonara, frazione di Marostica (Vicenza) il 26 novembre 1931, Giuliana Minuzzo – che divenne nota anche come Giuliana Chenal Minuzzo dopo il matrimonio – è stata la prima donna italiana a vincere una medaglia ai Giochi Olimpici Invernali, conquistando il bronzo nella discesa libera femminile alle Olimpiadi Invernali di Oslo 1952, anno in cui per l’Italia ci fu anche lo storico oro di Zeno Colò nella discesa maschile. Ai successivi VII Giochi olimpici invernali di Cortina d’Ampezzo 1956 Giuliana Chenal Minuzzo fu la prima donna della storia a pronunciare il giuramento olimpico e vinse poi il bronzo nella combinata, che però all’epoca era valida solo per i Mondiali (che coincidevano con i Giochi) e non per il medagliere delle Olimpiadi.

GIULIANA CHENAL MINUZZO: MORTA LA CAMPIONESSA DI SCI

Ultima grande soddisfazione della sua carriera fu un altro bronzo olimpico, che Giuliana Chenal Minuzzo vinse nello slalom gigante ai Giochi di Squaw Valley 1960. Terminata la propria carriera agonistica, l’ex campionessa per anni aveva vissuto a Cervinia, dove aveva aperto un negozio di abbigliamento, mentre da qualche anno si era trasferita ad Aosta. Giuliana Chenal Minuzzo alle Olimpiadi invernali di Torino 2006 fu di nuovo protagonista del giuramento olimpico nella cerimonia di apertura, a 50 anni di distanza dai Giochi di Cortina: fu infatti lei a reggere la bandiera olimpica su cui giurarono Giorgio Rocca a nome degli atleti e Fabio Bianchetti a nome dei giudici. “Il presidente Flavio Roda e tutta la Federazione Italiana Sport Invernali sono vicini alla famiglia in queste ore di triste dolore” si legge nella nota con cui la Fisi ha comunicato oggi la scomparsa di Giuliana Chenal Minuzzo.



