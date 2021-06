Giuliana Danzè di All Together Now 2 picchiata dal compagno/ “Denuncio, non ho paura”

Giuliana Danzè di All Together Now 2 e The Voice è stata picchiata dal compagno. A denunciarlo la stessa cantante, che si è mostrata sui social col volto tumefatto. La 26enne di Benevento ha mostrato, infatti, le conseguenze sul viso della violenza subita da parte del compagno. Dopo essere stata dimessa dall’ospedale San Pio della sua città, la cantante ha condiviso un video in cui ha raccontato quello che le è successo. «Oggi voglio metterci la faccia per denunciare pubblicamente quanto mi è accaduto», ha esordito Giuliana Danzè. A fronte della sua terribile esperienza, vuole dunque farsi portavoce di un messaggio di sensibilizzazione. «L’amore non è violenza, ricordate che l’amore è sostegno reciproco. Ricordate che non è mai colpa vostra, io non mi sento in colpa, non ho nemmeno paura, che mi spaccassero la faccia un’altra volta».

Parole forti quelle della cantante, che ora vuole impegnarsi affinché nessuna persona si senta come si sente lei. «La violenza, psicologia e fisica non dovrebbe esistere per nessuno».

GIULIANA DANZÈ PICCHIATA DAL COMPAGNO: LA SUA DENUNCIA

Dalle parole ai fatti. Giuliana Danzè, infatti, ha deciso di denunciare pubblicamente ciò che le è successo. «Se la mia denuncia può essere una forza per qualcuno, che arrivi il più lontano possibile. Un uomo dopo aver toccato una donna smette di essere un uomo». La cantante di All Together Now 2 e The Voice ha poi ringraziato le persone che le sono state accanto e gli operatori sanitari che si sono presi cura di lei, poi ha concluso il suo messaggio esprimendo l’auspicio che possa essere d’aiuto per altre persone. «Spero che il mio coraggio sia di ispirazione. Sto guarendo velocemente perché dentro di me ho una forza che va oltre ogni logica e ogni legge. Amatevi, rispettatevi e non abbiate paura». Giuliana Danzè, dunque, è pronta a tornare più forte di prima, anche a cantare e vivere la sua musica con passione, carica di amore e voglia di vivere. «Ricordate che chi resta in silenzio è complice, chi non parla è complice. Siate forti. A tutte le donne: credete in voi stesse e non abbiate paura».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuliana Danzè (@giulianadanz)

