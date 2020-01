Giuliana Danzé/ Video, la sua voce proverà a graffiare il Muro (All Together Now)

Giuliana Danzé è tra i finalisti di All Togheter Now, provando a vivere una serata da protagonista su Canale 5 nella trasmissione di J-Ax e Michelle Hunziker. La ragazza ha stupito tutti grazie alla sua splendida interpretazione di “Amami” di Emma Marrone, riuscendo così ad accedere all’ultimo atto. La sua voce profonda ha conquistato il pubblico che pensa di poterla vedere protagonista ancora a lungo nel mondo dello spettacolo italiano. Il timbro graffiante ha permesso al pubblico di innamorarsi di lei, sostenendola a lungo anche sui social network. Vedremo cosa accadrà nell’ultimo appuntamento e se riuscirà a scalare il muro.

Clicca qui per il video dell’esibizione

Giuliana Danzé, Finalista All Together Now: la sua carriera

La carriera di Giuliana Danzé, stasera protagonista della finale di All Together Now, non si ferma solo alla partecipazione al programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. L’abbiamo vista in precedenza anche partecipare a The Voice of Italy e Ti lascio una canzone. Nell’ultima puntata della trasmissione è riuscita a superare in sfida gli Armonium che aveva cantato “Ain’t no mountain high enough”. I 100 giurati saranno pronti a dire la loro per eleggere il vincitore del talent e chissà che proprio Giuliana Danzé sarà in grado di portarsi a casa questa grandissima soddisfazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA