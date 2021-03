Giuliana De Sio, caos per foto con amiche senza mascherina/ Replica: “Odio ossessivo”

Giuliana De Sio nel mirino della critica sui social network. La celebre attrice è stata attaccata duramente sul web da diversi utenti per una foto pubblicata sul suo profilo Facebook: il volto de Il bello delle donne senza mascherina a pochi centimetri da due sue amiche. Un’immagine che ha indignato anche per un altro dettaglio: tutte le persone intorno alla comitiva erano prive del dispositivo di protezione.

Non è tardata ad arrivare la presa di posizione di Giuliana De Sio: «Non sarei tenuta a rispondere ai deliri offensivi degli esauriti che hanno offeso e insultato a commento di un innocuo autoscatto durato il tempo di u n secondo e in attesa della consumazione al bar. inoltre per motivi sia di salute che di lavoro le componenti di questa foto me compresa sono tenute a fare una media di due tamponi a settimana e sono controllatissime».

GIULIANA DE SIO NEL CAOS SUI SOCIAL

Una replica netta quella di Giuliana De Sio, che ha aggiunto che la mascherina viene sempre indossata da lei e dalle sue amiche se non al bar o per una foto. «Anche noi cerchiamo di continuare a dare una parvenza di normalità a una vita che è diventata impossibile. e che voi con il vostro odio ossessivo non aiutate a migliorare», la conclusione dell’attrice. Ricordiamo che Giuliana De Sio ha già dovuto fare i conti con il contagio da Covid-19 e con sintomi pesantissimi come la febbre a 39-40. Recentemente aveva raccontato ai microfoni di Porta a porta: «Io ho pensato davvero di morire, me lo diceva il corpo. Se una persona è in contatto col proprio corpo, capisce che non è una semplice influenza e che stai vivendo una faccenda estrema. Avevo già avuto a che fare con un’embolia polmonare ,che mi aveva portato a un passo dalla morte».

