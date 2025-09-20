Giuliana De Sio è una nota attrice italiana che sarà tra le ospiti della trasmissione La Confessione, in onda sabato 20 Settembre 2025.

L’attrice Giuliana De Sio sarà una delle ospiti nella trasmissione Rai La Confessione, programma che andrà in scena sabato 20 Settembre 2025. Parliamo di una delle attrici più conosciute sul panorama italiana, è stata protagonista in varie vicende ed allo stesso tempo si è spesso parlato della sua vita privata. Andiamo a vedere chi è Giuliana De Sio.

Giuliana De Sio nasce a Salerno il 2 Aprile 1956 ed è la secondogenita dei genitori Elvira ed Alfonso De Sio con il padre che era un noto avvocato campano. Da giovanissima Giuliana si appassiona al cinema e decide di lavorare in questo mondo; dopo qualche piccola parte debutta nel mondo della tv con il film Una Donna, trasmesso nel 1977.

L’anno successivo lavora in una Miniserie con Marcello Mastroianni e negli anni ha lavorato con varie grandi personalità, sia nel mondo della tv che in quelle del teatro. Recita nel film Scusate il Ritardo di Massimo Troisi e lavora nella miniserie televisiva Cuore, successivamente lavora con il regista Monicelli. Ha lavorato negli anni fino a pochi anni fa ed è considerata tra le più bravi attrici sul panorama italiano.

Giuliana De Sio e le difficoltà nell’avere figli: poi una storia molto discussa

Oltre all’aspetto lavorativo negli anni si è discusso molto riguardo la vita privata di Giuliana De Sio. A soli 20 anni l’attrice ha una storia (molto discussa) con il regista Elio Petri di 30 anni più anziano fin quando lui non muore prematuramente. Successivamente ha una storia con l’attore Alessandro Haber che è stato colui che l’ha spinta a diventare un’attrice. I due sono rimasti amici anche dopo la rottura.

Tanti i gossip attorno all’attrice che negli ultimi anni è stata protagonista di una storia finita male con l’ex tronista Mario De Felice, di 25 anni più giovane. I due hanno chiuso malissimo e lei a La Volta Buona ha svelato che lui l’ha trattata molto male mentre lui ha risposto per le rime affermando: “Mi sono allontanato per colpa del suo carattere”.

Giuliana De Sio non ha figli sebbene ha più volte raccontato che ha sognato di avere questa opportunità ma purtroppo non c’è mai riuscita. Negli anni è arrivata ad utilizzare anche mezzi artificiali per provare questa esperienza ma non c’è riuscita e la donna ne ha parlato spesso come di un grandissimo rimpianto. La donna ha raccontato anche di aver avuto tre aborti.