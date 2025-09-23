Rivelazioni choc quelle di Giuliana De Sio a La Confessione su Raitre: "A 12 anni ho tentato il suicidio", e spiega perché lo ha fatto

Non è un mistero che la vita privata di Giuliana De Sio sia costellata da momenti difficili e veri e propri drammi, e di recente la celebre attrice, che il prossimo anno festeggerà 50 anni di carriera, è tornata a raccontarsi durante l’ospitata a La Confessione, su RaiTre, raccontando un episodio molto complicato.

L’attrice non ha mai negato di aver avuto un’infanzia difficile, che ha ripercorso, a tratti, proprio nel corso dell’intervista, parlando di un padre, avvocato, che era però quasi sempre assente, e una madre, laureata in medicina, che iniziò a bere quando il marito non fece più ritorno a casa. “Era alcolista e molto molesta”, ha esordito De Sio, parlando poi di un nucleo familiare inesistente.

Giuliana De Sio e il suicidio tentato a 12 anni: “Facevo un gesto di protesta”

Ecco allora che, nel periodo della pre-adolescenza, Giuliana De Sio compie un atto drastico: tenta di togliersi la vita. “A 12 anni ho tentato il suicidio, perché la situazione era davvero difficile. – ha spiegato l’attrice, raccontando dunque le motivazioni di quel gesto così drammatico – tentare il suicidio a quell’età lì non vuol dire neanche voler morire. Non ti rendi conto che fai una cosa che ti può portare alla morte. Facevo un gesto di protesta, pericolosissimo. Io a 12 anni ero pericolosissima”, ha quindi sentenziato.

La situazione in famiglia, e in particolare con sua madre, non migliora negli anni successivi, motivo per il quale, compiuti i 18 anni, il suo unico pensiero è quello di scappare e lasciare quella casa: “Non avevo altra scelta che scappare di casa. A 18 anni e un minuto ho sentito il corpo che mi portava via da lì”, ha rivelato. Da allora ebbe inizio una nuova fase della sua vita, che l’avrebbe poi portata a diventare famosa.