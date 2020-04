Giuliana De Sio/ “Coronavirus? Da sola e con attacchi di panico, è stato bruttissimo”

Pubblicità

In collegamento con Lorella Cuccarini a La vita in diretta, Giuliana De Sio racconta la sue terribile esperienza col Coronavirus dal quale oggi è guarita. “Come sto? Ora sto molto bene, se solo penso a come stavo un mese fa.. – esordisce l’attrice, che tiene però a specificare – Non ci sono strascichi della malattia. È una malattia dalla quale si esce, si guarisce, e lo dico a quelli terrorizzati che non vogliono più uscire per la paura.” Così racconta dei giorni in cui ha iniziato a stare male: “Eravamo in tournée, eravamo anche molto spensierati e personalmente non sapevamo di questo virus.. Si era sentito di questa cosa che succedeva in Cina, molto lontana..”. Poi però “Dopo una settimana circa da quelle due date del 18 e 19, ho iniziato ad avere una febbre a 38 tutte le mattine ed era molto strano. Io prendo l’influenza con mal di gola e tosse invece in quell’occasione neppure tossivo.”

Giuliana De Sio: “Ho avuto difficoltà respiratorie, isolamento cosa peggiore”

Giuliana De Sio crede dunque di avere una febbre da stress e stanchezza: “Prendevo allora la tachipirina e continuavo a fare lo spettacolo” racconta. Questo fino a Messina: “Lì non ho fatto lo spettacolo perché non ce la facevo più. […] Sono tornata a casa a Roma e mi sono messa a letto. Ho chiamato il mio medico di base e lì ho visto comparire una mascherina, con molto stupore da parte mia.” È stato proprio lui, dopo averla vista, a chiamare lo Spallanzani che è poi intervenuto: “Mi sono venuti a prendere questi uomini vestiti di bianco. – racconta la De Sio a La Vita in diretta – Una paura! Mi sembrava più un arresto… ho cominciato ad andare un po’ in panico”. L’attrice racconta poi di aver avuto difficoltà respiratorie serie “Mi hanno messo l’ossigeno. – ma la cosa più difficile è stata un’altra – Poi sono stata isolata, ero sola e questa è stata l’esperienza più brutta della mia vita. L’isolamento peggio della malattia. Ho avuto attacchi di panico”, ammette.



