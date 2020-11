Giuliana De Sio/ “Mia mamma Elvira beveva, era molto infelice. Non è stato facile”

Giuliana De Sio è la prima ospite dell’appuntamento di Oggi è un altro giorno su Rai 1 di oggi 12 novembre. L’attrice campana racconta del difficile rapporto con sua madre Elvira, venuta a mancare 3 anni fa. “Mia mamma era una donna infelice, una delle più infelici che abbia mai conosciuto. – ammette la De Sio – Vivere al fianco di una donna così non è facile, poi ho dovuto lavorare tanto su me stessa. Mia madre beveva, per la maggior parte del tempo era altrove, non è facile viverci insieme e crescerci da bambine. Ho dovuto dunque arrangiarmi… Nel mio squilibrio familiare io sono un miracolo di equilibrio.” Giuliana ammette tuttavia che: “Io l’ho amata ma in un modo che non so rintracciare in maniera lucida dentro di me. Ero sicuramente felice del fatto che lei fosse felice del mio successo. Lei era un’anarchica e questo segno me l’ha lasciato.”

Giuliana De Sio: “La disperazione? Mi ci imbatto spesso”

La vita di Giuliana De Sio non è stata una vita semplice. Anzi, spesso è stata caratterizzata da momenti drammatici: “La disperazione mi fa molto schifo ma purtroppo mi ci imbatto troppo spesso. – ha raccontato a Serena Bortone – La disperazione è un fatto umano, sì, può servire agli artisti e nella mia esperienza mi è servita ma mi è servito anche tanto il buon umore.” Confessa poi di se di essere sempre ‘spostata, altrove’: “Sono sempre un po’ rincogli*nita, non sono mai sul pezzo. Anche adesso non so cosa sto dicendo, non mi preparo prima.”



