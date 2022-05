Giuliana De Sio/ “Non riesco a comunicare amore agli uomini. Su Troisi…”

Tra carriera e vita privata, Giuliana De Sio a tutto tondo ai microfoni di Oggi è un altro giorno. La celebre attrice si è raccontata senza filtri nel salotto di Serena Bortone e ha esordito parlando del rapporto simbiotico con la sorella Teresa: “Lei è più folle tra le due. E’ molto più creativa di me. Io non sono così creativa. Lei è pazza, cambia pelle, mentre io no: resto sempre la stessa, le cose che dicevo quarant’anni fa le dico anche adesso”.

Giuliana De Sio ha poi parlato del legame con Massimo Troisi, un uomo di intelligenza vera secondo l’artista: “Era un genio assoluto. L’ultima volta che abbiamo fatto insieme è 39 anni fa, ma la mia immagine è rimasta molto legata a quella di Massimo. Spessissimo mi ritrovo a stupirmi che la gente mi fermi per chiedermi di Massimo. Io faccio fatica a parlare di lui, perché lo adoravo. Sia come comico che come persona: aveva un istinto colto, riusciva a dire con una battuta quello che i letterati ci mettevano libri a dire”.

GIULIANA DE SIO: “MONICELLI IL PADRE CHE AVREI VOLUTO”

“Adesso sono io che non riesco a comunicare amore agli uomini, è una cosa che mi dispiace e che mi preoccupa pure”, ha proseguito Giuliana De Sio nella sua ospitata su Rai 1. L’attrice ha rivelato anche di fare dei sogni notturni: “Nel sogno dovevo fare la pipì e cercavo un bagno. Ho trovato un bagno bellissimo, ad un certo punto mi accorgo di un oblò e si affaccia il più bel volto maschile che abbia mai visto: si affaccia l’amore, l’uomo che io aspettavo. Ci tendiamo le mani e lui mi tira su: ci troviamo in uno yacht meraviglioso in un mare meraviglioso. Io lo guardo e sono felice. Poi lo guardo tutto intero e ha le gambe di un cartone animato. Se vogliamo interpretare questo sogno, cosa possiamo dire? (ride, ndr) Che forse non esiste”. Giuliana De Sio ha poi ricordato Mario Monicelli: “Era un uomo meraviglioso. Era intelligentissimo, un grandissimo regista. Era il padre che avrei voluto. Era spiritosissimo, cinico e mai banale. Abbiamo viaggiato in giro per il mondo e ci siamo conosciuti molto”. Parlando del suo rapporto con Mario Monicelli, Giuliana De Sio ha parlato del suicidio del grande maestro: “Un gesto poderosamente giovanile. Non ho mai sentito di un 95enne suicida buttandosi dalla finestra. Non ci vedeva più e non camminava più, l’unica cosa che poteva fare era suicidarsi. Non voglio fare l’apologia del suicidio, ma l’ho trovato assolutamente coerente con la sua natura”.

