Giuliana e Sergio, mamma e papà Tiziano Ferro/ “Li ho obbligati alla mia assenza”

Giuliana e Sergio, i genitori di Tiziano Ferro

Giuliana e Sergio sono la mamma e il papà di Tiziano Ferro. Il cantautore ha un bellissimo rapporto con i genitori, anche se in passato qualche turbolenza c’è stata. “Senza volerlo, sono stato spietato nei loro confronti. Li ho obbligati alla mia assenza per lunghi periodi e questo li faceva soffrire” – ha raccontato il cantautore di Latina che per diversi anni ha nascosto il suo desiderio di diventare un artista isolandosi da tutto e tutti. “Si sono chiesti: ‘Ma da dove escono queste canzoni? Questo non ci dice manco ciao. Abbiamo un marziano in casa’. In 15 anni, li ho stremati emotivamente” ha proseguito il cantautore in una lunga intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni.

Sempre parlando dei genitori ha aggiunto: “non li ho mai fatti soffrire da adolescente perché andavo bene a scuola, ero perfetto, non ho mai fumato una sigaretta, non mi sono mai drogato. Poi, però, ho creato questa ‘anoressia emotiva‘: togliere, togliere, togliere. Forse volevo sentirmi desiderato, non so”. Nel tempo però i rapporti con i genitori sono diventati sempre più intensi ed oggi sono davvero felici.

Tiziano Ferro parla del padre Sergio

Nel nuovo album “Il mondo è nostro”, Tiziano Ferro ha parlato anche di famiglia e dell’essere papà. Nella canzone “La prima festa del papà” racconta: “é nata quando ho fatto gli auguri a mio padre per la festa del papà e lui mi ha risposto così ‘la storia continua e si tramanda, ora il testimone è nelle tue mani’. Non è difficile, anzi è facile vivere i propri figli, goditeli il più possibile. Il tempo fugge, fermalo con loro. Auguri anche a te da tuo papà”.

Parlando proprio del padre ha detto: “è un geometra non laureato perchè cresciuto in una famiglia troppo povera per mandarlo all’università. Non pensavo di meritare un messaggio così importante”.

