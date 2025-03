Dopo aver sposato la bellissima modella torinese Roberta Stoppa, e aver avuto con lei un figlio, Igor, Peppino Di Capri in seconde nozze ha sposato Giuliana Gagliardi. La seconda moglie di Peppino Di Capri è diventata la sua consorte nel 1978: lei, più giovane di lui di vari anni, per ironia del destino se ne è andata prima di lui, nel 2019. La donna, infatti, è stata portata via da una malattia, un cancro, che non le ha lasciato scampo. Ma chi era la bella Giuliana Gagliardi, grande amore di Peppino Di Capri?

La donna, nata a Napoli nel 1951, era giovanissima quando ha conosciuto Peppino Di Capri. Studiava infatti biologia proprio a Napoli quando ha conosciuto l’artista, del quale era una grande fan. La giovanissima Giuliana conobbe Peppino Di Capri grazie allo zio, Mimmo, che era un suo fan: lei si appassionò alla sua musica e i due si incontrarono. Lui, però, non solamente era più grande di lei, ma era anche sposato con Roberta Stoppa in quello che lui stesso ha definito “un amore da show”, molto cinematografico. Nonostante il matrimonio alle spalle, Peppino si è innamorato di quella giovane ragazza ed è cominciata così la loro storia d’amore. Giuliana Gagliardi è stata una biologa.

Giuliana Gagliardi, chi è la moglie di Peppino Di Capri? “La famiglia non voleva”

Quando Peppino Di Capri si è innamorato della giovanissima Giuliana Gagliardi, la famiglia di lei non era felice. E in particolare modo, il papà non voleva: all’epoca, infatti, non esisteva neppure il divorzio e tra l’altro lui, in una notte di passione con la ex moglie, ebbe un figlio, Igor, mentre era già in atto la conoscenza con Giuliana. “Fu un trauma, ma Giuliana era molto avanti di mentalità e capì” ha raccontato Peppino Di Capri. L’artista ha perso la sua amata moglie nel 2019: lei aveva solamente 68 anni quando una malattia l’ha strappata via alla vita. Un duro lutto per il cantante di Capri, che l’ha amata a lungo, per tutta la vita.