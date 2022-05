Giuliana Gagliardi, chi era la moglie di Peppino Di Capri/ “Era amata da tutti…”

Giuliana Gagliardi, la carriera di biologa e il matrimonio con Peppino Di Capri

Giuliana Gagliardi è stata la seconda moglie del cantante Peppino Di Capri. I due si erano sposati nel 1978 sono rimasti uniti per 41 anni fino alla prematura scomparsa di Giuliana. La seconda consorte del cantante è morta a 68 anni, il 4 luglio 2019, a causa di una terribile malattia, un cancro che non le ha dato scampo. Nata a Napoli, dove viveva, il 21 marzo 1951 sotto il segno dell’Ariete, Giuliana Gagliardi era una biologa. Figlia di un noto dentista napoletano, era un’appassionata fan di Peppino di Capri prima che il suo “amore” per il cantante si traducesse in una realtà da favola con il matrimonio e due splendidi figli. Come in un curioso gioco del destino, Giuliana Gagliardi era la cognata di Mimmo di Francia, paroliere, cantautore e poi collaboratore di Peppino di Capri che l’artista conobbe quando, dopo la fine delle sue prime nozze con Roberta Stoppa, rimase single.

Roberta Stoppa, chi è l'ex moglie di Peppino Di Capri/ "Scoprii di essere incinta…"

Dalla seconda moglie, Peppino Di Capri ha avuto due figli, Edoardo e Dario Faiella. Nonostante il successo del marito, Giuliana Gagliardi non ha mai lasciato il suo lavoro come biologa e, riferisce Il Mattino, per anni è stata impegnata nel laboratorio di analisi locale. Dopo la sua morte, Peppino Di Capri ha dovuto combattere con una tristezza senza fine. In un’intervista aveva rivelato: “Ti torna in mente tutto, scorri una vita insieme. Dopo, la musica mi ha aiutato. Mi ha tenuto impegnato. Non sei mai preparato, anche se la malattia c’era da un anno. Alti e bassi di speranza. Era amata da tutti, una grande donna. Lei per me era il mio punto di riferimento”. Peppino era al secondo matrimonio dopo quello avvenuto con Roberta, una donna della quale Peppino è stato molto innamorato, tanto da dedicarle una canzone, intitolata proprio “Roberta”.

Peppino Di Capri, chi è e vita privata/ I grandi successi e la vittoria a Sanremo 1973

Peppino Di Capri e il dramma dopo la morte di Giuliana: “Era il mio punto di riferimento…”

Peppino Di Capri non ha partecipato ai funerali della moglie Giuliana Gagliardi. Tempo dopo rivelò il motivo di questa scelta: “Già quando morì mia madre non andai. Volevo ricordarla viva, bellissima quando cantava a squarciagola e puliva la casa. Erano canzoni napoletane, una più bella d’altra. Mi tornarono in mente quando dal ’58 incisi i primi dischi e le spumeggiai, le rifeci rock. Lei per me era il mio punto di riferimento. La soddisfazione di far sentire un brano nuovo… Ora, a chi lo fai sentire? ”, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera.

Giuliana Gagliardi, moglie morta Peppino Di Capri/ Primo incontro, nozze, figli

Il grande Peppino nell’ultimo periodo è stato ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Il cantante Campano pare abbia raccontato di aver attraversato un periodo piuttosto difficile e turbolento. Lo scorso mese di luglio ha compiuto ben 80 anni e poche settimane prima ha dovuto fare i conti con la prematura scomparsa della moglie Giuliana con la quale ha condiviso ben oltre 40 anni di vita. Per lui è stato sicuramente un duro colpo ed un dolore tanto grande da affrontare e da accettare. Giuliana è venuta a mancare il 4 luglio 2020 a soli 68 anni, dopo aver lottato per lungo tempo contro una brutta malattia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA