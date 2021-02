Giuliana Gagliardi e la malattia: la lotta al cancro/ La moglie di Peppino di Capri morta a 68 anni

Il 4 luglio 2019 è morta Giuliana Gagliardi, seconda moglie di Peppino di Capri. Da tempo malata di cancro, Giuliana si è spenta nella sua casa sul lungomare Napoli con accanto Peppino, i figli Edoardo e Dario e tutti i nipotini. “All’una di stanotte abbiamo dato a Giuliana le chiavi del paradiso”, sono state le parole di Peppino di Capri per informare gli amici della morte di sua moglie Giuliana, 68 anni. Peppino e Giuliana si incontrarono negli anni ’70, quando lei era studentessa di biologia, durante un concerto.

Per lei lasciò la prima moglie Roberta Stoppa (con cui ha avuto un figlio, Igor). Si sono sposati nel 1978 e hanno avuto due figli, Edoardo e Dario. Il funerale di Giuliana si è svolto a Capri, dove sono nati e vissuti i loro figli. Dopo 41 anni di matrimonio con Peppino, Giuliana era considerata una di famiglia sull’isola dove si occupava personalmente della casa al Castiglione.

Il dolore di Peppino di Capri per la morte della moglie Giuliana Gagliardi

Poco dopo la morte della moglie, Peppino di Capri ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha raccontato della lunga malattia di Giuliana: “Non sei mai preparato anche se la malattia c’era da un anno. Alti e bassi di speranza. Ti dicono: a Milano c’è un medico, in America ce n’è uno più bravo. Ti dicono ‘è operabile’ e poi non è più operabile. Poi: non c’è niente da fare. Ma a Roma dicono: non è vero. Ed è un’altra trafila, un altro barlume. Invece, ‘no, portatela a casa’. Passano due mesi, tre. E solo quando non c’è più, senti la mancanza profonda”. Il cantante aveva anche confessato di non aver partecipato al funerale della moglie Giuliana, come anni prima aveva deciso di fare per la morte della madre. Ha preferito guardare dalla curva che porta a casa, ricordando i momenti belli vissuti in 41 anni insieme.



