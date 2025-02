Nella vita di Peppino Di Capri non sono mancati i grandi amori, come quello per la moglie Giuliana Gagliardi, che ha conosciuto sul finire degli anni Sessanta. All’epoca lei era appena una ragazzina e studiava biologia a Napoli: lui, più grande di lei, era già sposato con la modella torinese Roberta Stoppa. Durante un periodo di crisi del suo matrimonio conobbe proprio la giovane napoletana che gli fece perdere la testa. Nonostante ciò tornò con la moglie ed ebbe il suo primo figlio, Igor. Il rapporto, però, non andava più e così Peppino tornò da quella giovane ragazza che lo aveva fatto innamorare, Giuliana. I due si sposarono ed ebbero inoltre due figli, Edoardo, nato nel 1981 e Dario, nel 1986.

Parlando proprio della moglie e dei loro primi anni insieme, Peppino Di Capri spiegò: “Giuliana, di buona famiglia, biologa. Il padre di me diceva: ‘nun se po’ guarda’, perché ero cantante e non c’era il divorzio”. Inoltre, proprio mentre conosceva Giuliana, Peppino tornò con la moglie e concepirono il loro primo e unico figlio insieme. Peppino Di Capri mise al mondo Igor, avuto appunto da Roberta, che poi sarebbe diventata presto la sua ex moglie. Nonostante ciò, Giuliana Gagliardi lo perdonò.

Giuliana Gagliardi, moglie e figli di Peppino Di Capri: “Il rapporto è migliorato”

La nascita del primo dei figli di Peppino Di Capri non mise a repentaglio il rapporto con Giuliana Gagliardi, quella giovane studentessa profondamente innamorata dell’artista nonostante la differenza di età tra loro. Lei, infatti, era nata nel 1961 mentre lui nel 1939. I dodici anni di differenza non sono mai stati un problema, così come il momentaneo ritorno di lui con la prima. I due hanno vissuto insieme degli anni felici, con al fianco i loro due figli e il primo figlio di lui, Igor, nato appunto dalla ex moglie.

Ad interrompere la loro felicità è stata la morte prematura della donna, arrivata nel 2019. Giuliana aveva solo 68 anni: un grande dolore per Peppino Di Capri che nella moglie aveva il suo punto di riferimento, la sua vita. Dario, il suo terzogenito, in una lettera che gli ha scritto proprio a Verissimo, ha ricordato al papà quanto fosse importante nella loro vita la figura di Giuliana, definita la loro “regina”: nonostante questo, il figlio ha spiegato che il loro rapporto è solo migliorato da quando lei non c’è più, diventando ancor più saldo.