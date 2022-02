Giuliana Gagliardi, moglie morta Peppino Di Capri/ Primo incontro, nozze, figli

Chi era Giuliana Gagliardi, moglie di Peppino Di Capri

Peppino Di Capri è ospite di Milly Carlucci al programma “Il cantante mascherato“. Il famoso cantante è rimasto vedovo due anni e mezzo fa. La seconda moglie dell’artista, Giuliana Gagliardi, è morta nella notte tra il 3 e 4 luglio 2019 a causa di un cancro che le era stato diagnosticato circa un anno prima. Nata nel 1951 a Capri, in giovane età sognava di diventare una biologa, motivo per cui decise di iscriversi alla facoltà di Biologia di Napoli. Tuttavia, cambiò strada quando incontrò un suo giovane conterraneo, già cantautore di discreto successo: Peppino Di Capri. Fu lo zio, Mimmo di Francia, a presentarli a vicenda, contribuendo a far scoppiare un fulmine che si concretizzò pochi anni dopo con le nozze del 1978. Una love story romantica che culminò con la nascita di due figli: Edoardo, nato nel 1981, e Dario, arrivato cinque anni dopo.

Peppino Di Capri: "Primo bacio a 14 anni"/ "Aprii i concerti dei Beatles"

Il ricordo di Peppino Di Capri in memoria della moglie, Giuliana Gagliardi

Il 4 luglio 2019 Giuliana Gagliardi all’età di 68 anni, dei quali 41 passati al fianco del cantante, si è spenta dopo anni di lotta contro una brutta malattia. Peppino Di Capri, suo marito, ha preferito non partecipare ai funerali: “Già quando morì mia madre non andai. Volevo ricordarla viva, bellissima quando cantava a squarciagola e puliva la casa. Erano canzoni napoletane, una più bella d’altra. Mi tornarono in mente quando dal ’58 incisi i primi dischi e le spumeggiai, le rifeci rock” – raccontò il cantautore mesi dopo. In una recente intervista a Serena Bortone nel programma “Oggi è un altro giorno“, Peppino Di Capri ha risposto a una domanda sull’amore: “Ho questa tentazione di innamorarmi che va e viene. Forse è ancora recente il momento triste che ho vissuto. Ogni tanto ci si sente soli e si viene tentati. Lasciamo al destino, le porte non sono chiuse”.

LEGGI ANCHE:

Roberta Stoppa, ex moglie Peppino Di Capri/ Il figlio Igor: "Un amore da show"Peppino Di Capri: "Mi candido per Sanremo 2023"/ "Ranieri? Canzone non da Festival"

© RIPRODUZIONE RISERVATA