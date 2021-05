GIULIANA GAGLIARDI, MOGLIE PEPPINO DI CAPRI/ “Dopo la sua morte, di notte..”

Tra poco meno di due mesi saranno due anni che Giuliana Gagliardi, seconda moglie di Peppino di Capri, è morta, ma nella mente del cantautore continuano ad affollarsi i pensieri soprattutto nel silenzio della notte. Lui stesso ha avuto modo di raccontarlo in tv e lo stesso, molto probabilmente, farà oggi ospite di Domenica In e di Mara Venier. Ma come è morta la donna che ha passato tutta la vita accanto a Pennino di Capri? Da tempo malata di cancro, Giuliana Gagliardi si è spenta all’età di 68 anni nella sua casa sul lungomare Napoli mentre al suo capezzale si trovavano il marito e i figli Edoardo e Dario. Lui stesso ha informato tutti via social scrivendo: “All’una di stanotte abbiamo dato a Giuliana le chiavi del paradiso”.

Roberta Stoppa, ex moglie Peppino Di Capri/ Il cantante: “Io fedele? Vi spiego...”

Giuliana Gagliardi è la moglie di Peppino Di Capri morta ormai due anni fa dopo una vita insieme

Peppino di Capri e Giuliana Gagliardi hanno passato insieme quasi cinquant’anni di vita visto che il loro incontro risale al 1970 quando lei, una studentessa di biologia, andò ad un concerto del cantautore e lì scattò la scintilla. Per lei lasciò la prima moglie Roberta Stoppa, madre del figlio Igor, e nel 1978 convolò a nozze con lei. Dal loro matrimonio sono nati i loro due figli che hanno voluto che il funerale della madre si svolgesse proprio a Capri, dove sono nati e vissuti. Al Corriere della Sera, proprio Peppino di Capri all’epoca raccontò il dolore e il vuoto che sentiva nel cuore: “Non sei mai preparato anche se la malattia c’era da un anno. Alti e bassi di speranza… E solo quando non c’è più, senti la mancanza profonda”.

LEGGI ANCHE:

GIULIANA GAGLIARDI, MOGLIE PEPPINO DI CAPRI/ Cantante “Di notte tornano i pensieri”Concerto Epifania 2021/ Streaming scaletta e ospiti: l'orchestra omaggia Pino Daniele

© RIPRODUZIONE RISERVATA