Giuliana Gagliardi, moglie Peppino di Capri/ Il dolore per la sua morte e i figli Edoardo e Dario

Giuliana Gagliardi è stata la seconda moglie di Peppino di Capri. La signora Faiella, questo il vero cognome dell’artista, è morta nella notte tra il 3 e 4 luglio 2019 a causa di un cancro che le era stato diagnosticato circa un anno prima. Peppino e Giuliana si incontrarono negli anni ’70, durante un concerto, quando lei era studentessa di biologia – 12 anni più giovane dell’artista – e lui era ancora sposato con Roberta Stoppa, l’indossatrice torinese a cui dedico l’omonima canzone “Roberta”. Inizialmente la famiglia di Giuliana non approvò la loro unione: “Il padre di me diceva: nun se po’ guarda’. Perché ero cantante e non c’era il divorzio”, ha ricordato al Corriere della Sera. Peppino Di Capri sposò Giuliana nel 1978 e poco dopo ebbero i due figli Edoardo (1981) e Dario (1986).

Peppino di Capri: il dolore per la morte di Giuliana Gagliardi

Peppino di Capri non ha partecipato al funerale della moglie Giuliana Gagliardi, a Capri, ma lo ha visto da lontano: “Dalla curva che porta a casa. Già quando morì mia madre non andai. Volevo ricordarla viva, bellissima quando cantava a squarciagola e puliva la casa”, ha confessato al Corriere della Sera. Il cantante ha anche raccontato il calvario della moglie fino alla morte a 68 anni: “Non sei mai preparato, anche se la malattia c’era da un anno. Alti e bassi di speranza. Ti dicono: a Milano c’è un medico, in America ce n’è uno più bravo. Ti dicono “è operabile” e poi non è più operabile. Poi: non c’è niente da fare. Ma a Roma dicono: non è vero. Ed è un’altra trafila, un altro barlume. Invece, “no, portatela a casa”. Passano due mesi, tre”. Dopo 41 anni di matrimonio, per Peppino non è stato facile dire addio alla sua compagna di vita: “E solo quando non c’è più, senti la mancanza profonda. Il punto di riferimento era lei. La soddisfazione di far sentire un brano nuovo… Ora, a chi lo fai sentire?”.

