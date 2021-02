Giuliana Gagliardi, moglie Peppino di Capri/ “La malattia ci ha travolto, la morte..”

Anche quando arriva la malattia, non si è mai pronti a dire addio alle persone che si amano. Queste sono le parole, in sintesi, con cui Peppino di Capri ha detto la sua sulla morte della sua amata Giuliana Gagliardi morta a 68 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Una perdita enorme per l’artista, suo marito da 41 anni, che ha detto no ai funerali della moglie assistendo da lontano e senza voler partecipare. Il dolore di rimanere soli dopo 40 anni non è facile da affrontare ma lui sta provando a rimettersi in piedi e questa sera lo rivedremo in tv. In una lunga intervista a Il Corriere della sera lui stesso aveva spiegato: “Non sei mai preparato anche se la malattia c’era da un anno. Alti e bassi di speranza. Ti dicono: a Milano c’è un medico, in America ce n’è uno più bravo. Ti dicono ‘è operabile’ e poi non è più operabile. Poi: non c’è niente da fare.. Invece, ‘no, portatela a casa’. Passano due mesi, tre. E solo quando non c’è più, senti la mancanza profonda”.

Chi è Giuliana Gagliardi moglie di Peppino di Capri?

Giuliana Gagliardi Faiella ha conosciuto Peppino di Capri negli anni ’70 quando lei era una studentessa di Biologia e lui era già un cantante. Proprio grazie a Mimmo di Francia, autore di alcune sue canzoni nonché cognato della bella Giuliana, i due si sono conosciuti. Il loro fu un colpo di fulmine visto che dalla conoscenza al matrimonio passarono pochi mesi e nel 1978 si erano già detti di sì. Fu proprio a lei che Di Capri dedicò la canzone Roberta e in questi 40 anni il loro amore non è mai cambiato. La scorsa estate lui ha compiuto 80 anni ma senza avere accanto la donna della sua vita morta proprio lo scorso anno e affidandolo ai figli Edoardo e Dario e ai loro nipoti.



