Giuliana Gagliardi, seconda moglie di Peppino Di Capri: i due si sono conosciuti nel 1969 e tra loro fu un colpo di fulmine. Insieme fino al 2019

Nel 1969 Peppino Di Capri ha conosciuto Giuliana Gagliardi, giovane studentessa di biologia a Napoli del quale si è innamorato perdutamente. I due hanno cominciato una storia d’amore, nonostante lui fosse già sposato con Roberta Stoppa, con la quale era convolato a nozze nel 1961. Una relazione extraconiugale che però il cantante voleva trasformare in qualcosa di più serio fin da subito, se non fosse che durante una notte passata con la ex moglie, questa è rimasta incinta, mettendo al mondo qualche tempo dopo Igor, il primo figlio di Peppino Di Capri. Nonostante quella notte di passione con la moglie, Peppino Di Capri si era ormai innamorato perdutamente di Giuliana, tanto da lasciare Roberta per cominciare una vita insieme a lei.

Champagne, Rai 1/ Trama e cast del biopic su Peppino di Capri con Francesco Del Gaudio, oggi 1 settembre 2025

Giuliana Gagliardi è diventata così la seconda moglie di Peppino Di Capri, la donna con la quale il cantante di Capri sperava di invecchiare. Ma purtroppo non è stato così. Nonostante fosse più giovane di lui, essendo nata ben 12 anni dopo l’artista, Giuliana Gagliardi si è spenta prima del marito. La donna, infatti, è venuta a mancare qualche anno fa, a 68 anni, a causa di una brutta malattia, circondata però dall’amore della sua famiglia, di Peppino e dei suoi figli.

Bebè, chi era Ettore Falconieri/ Batterista di Peppino Di Capri: i due hanno iniziato insieme

Giuliana Gagliardi, seconda moglie di Peppino Di Capri: l’amore scoppiato grazie allo zio

Peppino Di Capri ha conosciuto Giuliana Gagliardi, poi diventata la sua seconda moglie, grazie allo zio di lei, Mimmo, che un giorno le raccontò di questo grande artista. Così, quando i due si conobbero, Giuliana già lo conosceva e tra loro ci fu un colpo di fulmine: lei, giovanissima, studiava biologia a Napoli. Nonostante il loro amore fu immediato, lui tornò dalla moglie ed ebbe con lei un figlio, Igor. Come ha avuto modo di raccontare tempo fa Peppino Di Capri, fortunatamente Giuliana capì la situazione, perdonandolo e vivendo con lui un grande amore durato fino al 2019.