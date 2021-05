Giuliana Gargiulo “Carla Fracci come una sorella”/ “Non mi rispondeva al telefono..”

La morte di Carla Fracci ha lasciato tutti senza parole. Nessuno si aspettava della sua malattia e nemmeno di questa morte improvvisa a 84 anni. Al suo capezzale c’era la sua famiglia ieri mattina ma tanti amici si erano accorti che qualcosa non andava, Giuliana Gargiulo compresa. Proprio lei, scrittrice e attrice sorrentina, era amica e sorella dell’étoile, la donna con la quale ha condiviso tutto in sessanta anni di vita in cui si sentivano quotidianamente, anche in quest’ultimo periodo di restrizioni e lockdown. Dopo le lacrime versate per dire addio alla sua amata amica, Giuliana Gargiulo racconta il suo dolore e la sua amicizia in una lunga intervista al Corrieredelmezzogiorno in cui ribadisce l’amore per la Fracci per la Campania e per Sorrento e poi svela i dettagli sul loro primo incontro: “Ci siamo conosciute a Milano nel 1958. Io ero in compagnia con Eduardo De Filippo e Beppe Menegatti, il marito di Carla, era il suo aiuto regista”.

Francesco Menegatti, figlio Carla Fracci/ "Mamma mi ha insegnato la generosità e..."

Giuliana Gargiulo “Carla Fracci come una sorella”, il suo racconto straziante del viaggio a Milano

Purtroppo insieme a questi dettagli ci sono anche quelli del loro ultimo incontro, di quando Giuliana Gargiulo, non ottenendo una risposta da Carla Fracci o dal marito e dal figlio, ha deciso di prendere il treno e sbarcare a Milano per capire quello che stava succedendo e salutare la sua storica amica: “Da una settimana però non mi rispondeva più al telefono. Non rispondeva neanche la tata Luisa. Né Francesco, suo figlio, e Beppe… Ho pensato solo a una cosa: mettermi in treno e andare a Milano. Sono arrivata due giorni fa e sono andata da lei. Sono stata tutto il giorno con Carla nella sua casa piena di memorie, quadri, ballerini, dediche…. Ieri sono ritornata e alle 11.15 è morta. Ero insieme con lei”. Un ultimo saluto c’è stato per le amiche sorelle ma questo non basta a lenire il dolore della scrittrice e attrice.

LEGGI ANCHE:

Carla Fracci, Attilio Fontana: “Era pura poesia”/ Beppe Sala: “Rappresentava Milano”Raffaele Paganini/ “Carla Fracci? Ciò che siamo è grazie a lei, le dobbiamo tutto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA