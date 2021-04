Giuliana Gemma, sorella Vera Gemma/ “Jeda mi piace molto. Sua mamma manda messaggi..”

Giuliana Gemma sostiene la storia d’amore tra la sorella Vera e Jeda. Intervenuta ai microfoni di Barbara D’Urso, nel corso della puntata di Domenica Live trasmessa il giorno di Pasqua, Giuliana Gemma ha ribadito di essere totalmente dalla parte della sorella e di Jeda che, pur esserendo molto giovane, è riuscito a conquistare la fiducia di tutta la famiglia di Vera che, ogni settimana, nel corso delle puntate serali dell’Isola dei Famosi 2021, ha la possibilità di parlare con lui. “Jeda a me piace molto, però volevo dire una cosa: ho parlato con lui ieri. Mi ha detto: “Questa cosa che dicono, cioè che i miei genitori non sono d’accordo, non è assolutamente vera”. Posso dirvi che la mamma di Jeda manda continuamente messaggi di incoraggiamento e tifa per Vera”, ha puntualizzato Giuliana Gemma che sta seguendo l’avventura della sorella sull’Isola dall’Italia.

GIULIANA GEMMA: “JEDA NON STA CON VERA PER IL COGNOME”

Giuliana Gemma ha avuto modo di conoscere Jeda di cui si fida totalmente. La sorella di Vera, infatti, crede nell’amore che il 22enne prova per Vera Gemma che sta continuando la sua avventura da naufraga su Playa Esperanza dopo aver perso la sfida al televoto con Brando Giorgi, rientrato ufficialmente in gioco. Nel corso di Domenica Live, sono emersi dubbi su Jeda. In particolare, Roberto Alessi non ha nascosto di avere alcune perplessità sul giovane. Non la pensa, così, invece, Giuliana. “Ha detto che si è “affezionato” a Vera? Vabbè, ma non è una persona abituata a stare in televisione, non sempre usa i termini appropriati. L’ha corteggiata moltissimo, l’ha conosciuta un anno fa e ha voluto stare con lei a tutti i costi. Sta con lei per il cognome? È tanto giovane che probabilmente non aveva nemmeno visto i film di mio papà”, ha spiegato la figlia di Giuliano Gemma. Jeda e Vera, dunque, possono contare sull’appoggio delle rispettive famiglie.

