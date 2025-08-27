Giuliana Orefice, moglie di Enzo Jannacci: chi era? I due sono stati insieme per tutta la vita fino alla morte di lui arrivata nel 2013

Giuliana Orefice, moglie di Enzo Jannacci, per tutti era “Pupa” mentre lui la chiamava “Piccina”. L’artista e la moglie sono stati sposati per tutta la vita, fino alla morte di lui, nel 2013. Quarant’anni d’amore per la coppia che si era conosciuta un’estate al mare, in vacanza.

Giuliana Orefice, la moglie di Enzo Jannacci, era nata a Milano e si era poi trasferita a Viadana con la famiglia: il padre, infatti, lavorava come frutticoltore nel mantovano. Nel 1950 era tornata a Milano e qualche anno più avanti aveva conosciuto il suo Enzo, medico e musicista. Tra loro l’amore fu da subito grandissimo: nel 1967 si sposarono e cinque anni più tardi nacque il loro unico figlio, Paolo Jannacci, frutto della loro unione.

Nonostante Enzo Jannacci fosse un artista piuttosto in vista, l’amore con la moglie Giuliana Orefice è sempre rimasto piuttosto riservato. I due hanno vissuto la loro vita sentimentale in maniera intima, profondda e discreta senza finire mai sotto i riflettori. Sono poche, infatti, le informazioni personali che riguardano l’amata moglie di Enzo Jannacci, che non è mai stata troppo avvezza ai riflettori, anzi: ha sempre preferito godere della sua privacy senza apparire, nonostante la popolarità del marito.

Giuliana Orefice, moglie di Enzo Jannacci: l’addio nel 2024

La moglie di Enzo Jannacci è morta nel 2024. La donna, mamma di Paolo, è venuta a mancare undici anni dopo il marito. A darne notizia è stato un amico della coppia, il fotografo delle star Guido Harari, che per l’occasione ha ripercorso con le immagini più belle la loro splendida storia d’amore, durata una vita intera. “Enzo non lo conobbi a Viadana, ma al mare: ero in villeggiatura a Finale Ligure e lui era lì spesso ospite di amici”, raccontava Giuliana Orefice parlando di come fosse nata la loro storia d’amore. Uno dei pochi dettagli che la donna, riservatissima, ha reso noto di loro due.