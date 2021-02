Giuliano Ammaniti, figlio Minnie Minoprio/ Quel silenzio durato per anni…

Con Minnie Minoprio ospite di Serena Bortone su Rai Uno nella trasmissione “Oggi è un altro giorno” non è da escludere che la conversazione finisca per coinvolgere anche il figlio della soubrette anni Ottanta e Novanta, Giuliano Ammaniti. Stiamo parlando del figlio che Minnie Minoprio ebbe da Giorgio Ammaniti, costruttore romano incontrato nel 1962 e con il quale la showgirl britannica restò legata fino al 1973. Di lui non si sa moltissimo: andando sul web ad esempio si trova un articolo datato 1984 ripescato direttamente dall’archivio di “Repubblica”, nel quale si legge che l’allora diciannovenne Giuliano Ammaniti, figlio di Minnie Minoprio, “è stato arrestato a Roma con l’accusa di furto pluriaggravato e di detenzione e porto abusivo di armi“. Fra le altre cose, il giovane ammise di aver rubato “due pistole, pellicce e un tappeto in casa di Carlo Mezzano, secondo marito della cantante“.

Giuliano Ammaniti, figlio Minnie Minoprio

I rapporti tra Minnie Minoprio e il figlio Giuliano Ammaniti non sempre sono stati propriamente idilliaci, per usare un eufemismo. Ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live nel dicembre del 2018, nello spazio riservato alle celebrità in difficoltà, fu proprio Virginia Anne Minoprio (questo il suo nome all’anagrafe) a svelare alla conduttrice di Canale 5 di aver a lungo interrotto le comunicazioni con il figlio. Più precisamente la soubrette ha dichiarato: “Ho passato nove anni senza avere contatti con mio figlio, quindi ci sono molte cose che potrei dire“. Quali sono state le cause che hanno portato a questa frattura fra madre e figlio? All’epoca, visto che il tempo era scaduto, Barbara D’Urso promise di tornare a trattare l’argomento in seguito, ma così non è stato. Sarà Serena Bortone a fare luce su questo aspetto nella puntata di “Oggi è un altro giorno”?



