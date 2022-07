Giuliano Condorelli ex fidanzato Adua Del Vesco/ Che fine ha fatto? Scomparso dopo…

Torna questa sera l’appuntamento con “Seconda Vita” (ore 21.20 su Real Time e in esclusiva su Discovery+ e Binge), il programma condotto da Gabriele Parpiglia e giunto oramai alla sua quarta stagione: nel ricco cast di ospiti che contraddistinguerà il talk show del noto autore televisivo e giornalista farà parte, tra gli altri, anche Adua Del Vesco, pseudonimo con cui è conosciuta Rosalinda Cannavò, 29enne attrice e modella originaria di Messina. E con la sua partecipazione al programma per parlare della sua, personale, ‘seconda vita’, i riflettori si accenderanno inevitabilmente pure sul suo privato e…

…di conseguenza pure sulla vita sentimentale dal momento che la Del Vesco è diventata negli ultimi anni un volto noto delle cronache rosa e dei pettegolezzi di gossip per via di alcune storie molto chiacchierate. Una su tutte quella con Giuliano Condorelli, da tempo oramai suo ex fidanzato e che tuttavia nel corso degli ultimi mesi qualcuno aveva messo al centro di rumors a proposito di un riavvicinamento con la modella siciliana. A dire la verità dell’uomo prima non si sapeva molto e solo dopo l’ufficializzazione della liaison con Adua si era scoperto qualcosa su di lui: se è oramai chiaro che i due non stanno più insieme, molti però si chiedono che fine abbia fatto Condorelli.

GIULIANO CONDORELLI, CHE FINE HA FATTO L’EX FIDANZATO DI ADUA DEL VESCO?

La loro love story era ‘decollata’ durante la partecipazione della Del Vesco al “Grande Fratello VIP”, col suo racconto che metteva in risalto luci e ombre di un amore forse tormentato. Ma cosa sappiamo di questo imprenditore originario di Milano e che a dire il vero ha sempre condotto una vita lontana dallo showbiz al contrario dell’ex compagna? Secondo i bene informati, ma il condizionale qui è d’obbligo, Giuliano Condorelli sarebbe nato nel 1993 anche lui a Messina, avrebbe origini italo-tedesche per via della madre e ha studiato Businesse Administration in Cattolica a Milano, prima di lavorare tra gli altri anche per Prada in qualità di retail analyst.

Tuttavia, una storia che a detta di Adua era il top del romanticismo ha cominciato a incrinarsi proprio durante quel reality show, con la donna che aveva lasciato intuire delle ombre sul loro futuro parlandone con gli altri inquilini e senza dimenticare il suo avvicinamento nel frattempo ad Andrea Zenga. Da qui Condorelli ah cominciato ad uscire di scena, sia nella vita della Del Vesco, sia dalle pagine degli articoli rosa. Anche Radio Gossip pare brancolare nel buio e la presenza di Andrea nella vita dell’attrice ha fatto calare il sipario su Giuliano. Di certo c’è che, a differenza di quanto sostenevano ancora alcuni fino a un anno fa, Condorelli fa parte oramai del passato di Adua…











