Giuliano Condorelli, ex fidanzato di Rosalinda Cannavò/ Il “tradimento” con Zenga…

Che fine ha fatto Giuliano Condorelli, ex fidanzato di Rosalinda Cannavò? Tutti se lo chiedono sin dal momento in cui lo abbiamo visto nella casa del Grande Fratello Vip 2020 con in mano la chiave di una casa pronta per ospitare lui e la sua bella fidanzata che, qualche settimana prima, aveva parlato di indecisioni e di poca incisività da parte del bel siciliano. Ma proprio quando lui ha fatto un passo avanti, lei lo ha fatto indietro lasciandolo appeso fino a quando non ha optato per Andrea Zenga. Prima di questo cambiamento, però, è successo che proprio Giuliano Condorelli ha preso in mano la situazione diffidando la produzione del programma e anche la sua ex che, da quel momento, non ha potuto più nominarlo. Rosalinda Cannavò ha deciso quindi di chiudere con lui, senza dirlo apertamente, ma lanciandosi con Andrea Zenga con il primo bacio.

Giuliano Condorelli, ex fidanzato di Rosalinda Cannavò, come è finita dopo il Grande Fratello Vip 2020?

Oggi pomeriggio Rosalinda Cannavò sarà a Verissimo e molto probabilmente continuerà a tacere sul suo ex Giuliano Condorelli che, intanto, è sparito nel nulla senza rilasciare alcuna dichiarazione ufficiale su quello che è successo e quello che è il suo pensiero. Le uniche novità che abbiamo su di lui arrivano proprio nel momento in cui la sua ex si è lasciata andare a baci e coccole sotto le coperte con Andrea Zenga. Proprio in quel momento il suo Giuliano ha deciso bene di chiudere il suo account Instagram sparendo così nell’oblio e lasciandosi alle spalle critiche e commenti poco graditi. Vi farà ritorno? Lo sentiremo presto in tv pronto a dire la sua? In realtà in molti sono convinti che sulla faccenda calerà il silenzio.



